24.31 / 24.53 26.34 / 26.70
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Китайский коронавирус добрался до Египта

20:03 14 февраля 2020 593
коронавирус
Инф. «ФАКТОВ»

Смертельный коронавирус COVID-19, от которого в Китае умерло уже 1488 человек, зафиксировали в Египте.

По информации минздрава страны, им заболел иностранец.

Египет стал первым из африканских государств, где выявлено это заболевание.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом превысило 64 тысячи 473 человека.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что медики в Китае заявили, что нашли эффективный способ лечения коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Регина Тодоренко

«До ушей нельзя было трусы натянуть?»: Регину Тодоренко раскритиковали из-за купальника (фото)

Меган Маркл

Меган Маркл показала видео, которое ранее запретил ей публиковать Букингемский дворец

Виктор Янукович

Янукович снова стал отцом

Квартира

В Киеве продают квартиру с портретом Путина: скандальное фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер