Китайский коронавирус добрался до Египта

Мир

Смертельный коронавирус COVID-19, от которого в Китае умерло уже 1488 человек, зафиксировали в Египте.

По информации минздрава страны, им заболел иностранец.

Египет стал первым из африканских государств, где выявлено это заболевание.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом превысило 64 тысячи 473 человека.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что медики в Китае заявили, что нашли эффективный способ лечения коронавируса.

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