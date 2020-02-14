Мир

Китайские медики заявили, что нашли эффективное средство для лечения коронавируса 2019-nCoV (COVID-19) который в партии «Слуга народа» считают выдумкой маркетологов, нанятых производителями медицинских масок.

Об этом передает агентство Синьхуа.

Новый метод заключается в переливания плазмы переболевших коронавирусом, и он доказал свою эффективность для лечения больных в Китае,

Эксперты объясняют, что в плазме некоторых людей, справившихся с заболеванием, были обнаружены антитела, которые помогают борьбе с коронавирусом. С их помощью можно обезопасить от заболеваний здоровых людей, заявил на пресс-конференции глава больницы в Ухане Чжан Динюй.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что называемое сегодня число пострадавших от нового коронавируса COVID-19 может быть лишь верхушкой айсберга. В ВОЗ встревожены тем, что случаи заболевания фиксируются у людей, которые никогда не посещали Китай.

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