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Происшествия

В Киеве вандалы отличились выходкой на День святого Валентина (фото)

20:05 14 февраля 2020 75
Дерево
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 14 февраля, неизвестные украли дерево, которое имело вид сердца в Днепровском район столицы. Ранее на улице Попудренко вандалы повредили памятник незрячему человеку, который был открыт совсем недавно.

Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Днепровского района столицы сообщает о происшествии на своей странице в Facebook.

Коммунальщики засняли последствия акта вандализма.

Примечательно, что это происшествие случилось в День святого Валентина — праздник влюбленных, который, казалось бы, не располагает к проявлениям агрессии, а тем более к растению в виде сердца.

Ранее сообщалось, что футбольные фанаты разгромили вагон электрички Нежин — Киев. Они сорвали 35 сидений, а также жгли в вагоне файеры и петарды. Затем погромщики сорвали стоп-кран, остановив поезд на полпути. К составу вызвали полицейский экипаж.

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