- 20:19 Поздравления со Сретением Господним и красивые открытки
- 20:05 В Киеве вандалы отличились выходкой на День святого Валентина
- 20:03 Китайский коронавирус добрался до Египта
- 20:03 «Я потеряла сон»: неожиданное признание самой популярной участницы «Голосу країни-10»
- 20:02 Сретение 2020: чего нельзя и что можно делать в праздник
- 19:50 Экс-нардепы саботируют уголовное дело, однако скоро могут оказаться за решеткой — СМИ
- 19:49 Известная российская актриса вышла замуж во второй раз, не разводясь
- 19:30 Это диагноз: в сети обсуждают видео с жертвами победобесия в Луганске
- 19:18 В Кремле рассказали свою версию разговора Путина с Зеленским
- 19:11 Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция мужского спринта на чемпионате мира
- 18:59 Коронавирус на Diamond Princess: как круизный лайнер превратился в филиал ада на Земле
- 18:50 Смертельная авария на пешеходном переходе в Харькове: появились данные о жертвах
В Киеве вандалы отличились выходкой на День святого Валентина (фото)
В пятницу, 14 февраля, неизвестные украли дерево, которое имело вид сердца в Днепровском район столицы. Ранее на улице Попудренко вандалы повредили памятник незрячему человеку, который был открыт совсем недавно.
Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Днепровского района столицы сообщает о происшествии на своей странице в Facebook.
Коммунальщики засняли последствия акта вандализма.
Примечательно, что это происшествие случилось в День святого Валентина — праздник влюбленных, который, казалось бы, не располагает к проявлениям агрессии, а тем более к растению в виде сердца.
Ранее сообщалось, что футбольные фанаты разгромили вагон электрички Нежин — Киев. Они сорвали 35 сидений, а также жгли в вагоне файеры и петарды. Затем погромщики сорвали стоп-кран, остановив поезд на полпути. К составу вызвали полицейский экипаж.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Коронавирус на Diamond Princess: как круизный лайнер превратился в филиал ада на Земле (фото, видео)
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"