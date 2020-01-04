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«Если бы памятник мог дать сдачи»: в сети обсуждают видео с вандалами в Киеве
В Киеве на улице Попудренко неизвестные повредили недавно открытый памятник незрячему человеку. Ранее в столице вандалы облили краской скульптуру «История любви» в парке у Моста влюбленных.
О ЧП на Дарнице сообщает «Киев Оперативный».
Напомним, скульптура из металла изображает человека с закрытыми глазами и с тростью в руках. Человек якобы идет тактильной дорожкой. Шрифтом Брайля на груди его написано «Смотри сердцем». Памятник установлен возле метро «Дарница», практически на остановке общественного транспорта.
На опубликованном видео, можно рассмотреть, как двое парней и девушка находятся возле памятника, а затем один из троицы ломает трость у скульптуры.
«Вам никогда не казалось, что часть общества, которая живет среди нас, совсем неадекватная? Ну, как можно было даже подумать о том, чтобы пытаться разрушить памятник? Еще такой», — говорится в подписи к видео.
Пользователи сети возмущаются поведением вандалов, но пишут, что подобные случаи довольно часты.
Ранее «ФАКТЫ» писали о подобном случае в Ворзеле под Киевом, где вандалы надругались над памятником героям АТО.
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