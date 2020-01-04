23.46 / 23.98 26.01 / 26.66
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Если бы памятник мог дать сдачи»: в сети обсуждают видео с вандалами в Киеве

12:08 4 января 2020 290
памятник незрячему человеку
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на улице Попудренко неизвестные повредили недавно открытый памятник незрячему человеку. Ранее в столице вандалы облили краской скульптуру «История любви» в парке у Моста влюбленных.

О ЧП на Дарнице сообщает «Киев Оперативный».

Напомним, скульптура из металла изображает человека с закрытыми глазами и с тростью в руках. Человек якобы идет тактильной дорожкой. Шрифтом Брайля на груди его написано «Смотри сердцем». Памятник установлен возле метро «Дарница», практически на остановке общественного транспорта.

На опубликованном видео, можно рассмотреть, как двое парней и девушка находятся возле памятника, а затем один из троицы ломает трость у скульптуры.

«Вам никогда не казалось, что часть общества, которая живет среди нас, совсем неадекватная? Ну, как можно было даже подумать о том, чтобы пытаться разрушить памятник? Еще такой», — говорится в подписи к видео.

Пользователи сети возмущаются поведением вандалов, но пишут, что подобные случаи довольно часты.

Ранее «ФАКТЫ» писали о подобном случае в Ворзеле под Киевом, где вандалы надругались над памятником героям АТО.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Галина Волчек

"Кощунство": на 9-й день на могилу Волчек принесли неожиданные предметы

гривни

Стала известна судьба большой суммы денег, найденной в матрасе на свалке под Одессой (фото)

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева впервые после операции вышла в свет (фото)

поезд

Поезда будут ходить полупустыми: оккупанты признали провал России с Крымским мостом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер