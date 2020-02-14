Спорт

«Манчестер Сити» исключен из еврокубков на два года

УЕФА отстранил «Манчестер Сити», цвета которого защищает футболист сборной Украины Александр Зинченко, от участия в еврокубках на два следующих сезона за нарушение финансового фэйр-плей.

Действующий чемпион Англии также оштрафован на 30 миллионов евро после того, как было установлено, что клуб ввел в заблуждение УЕФА и нарушил правила финансового фэйр-плей. В частности «МанСити» уличен в завышении своих спонсорских доходов в отчетах за 2012 и 2016 годы, что помогало клубу обойти финансовый фэйр-плей. К примеру, по итогам сезона-2015/2016 сообщалось о 81 млн евро спонсорской поддержки от компании Etihad, однако, согласно расследованию журнала Der Spiegel в 2018 году, только 9,6 млн евро поступили от спонсора, а остальную сумму выделили компании владельца клуба шейха Мансура. При этом «Манчестер Сити» всегда отрицал все обвинения в свой адрес.

Отметим, что «Сити» может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Напомним, что в 1/8 финала текущей Лиги чемпионов команда Хосепа Гвардиолы (на фото) сразится с испанским «Реалом» (26 февраля — в Мадриде, 17 марта — в Манчестере).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Сити» уступил «МЮ» в дерби Манчестера.

Фото Getty Images

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