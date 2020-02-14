- 22:40 Вокруг эвакуации украинцев из Китая разгорается новый скандал
- 22:05 В России учитель лишился работы из-за стихотворения Есенина
- 21:44 В Луцке восьмилетняя девочка умерла от старости
- 21:22 Экипаж охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess снял оптимистичное видео
- 21:05 «Манчестер Сити» исключен из еврокубков на два года
- 21:03 У Пристайко отреагировали на скандальный «мюнхенскй план» для Украины
- 20:42 Погоня со стрельбой в Харькове: патрульному избрали меру пресечения
- 20:29 Появилась информация об авторах «мюнхенского» плана завершения войны в Украине
- 20:19 Поздравления со Сретением Господним и красивые открытки
- 20:05 В Киеве вандалы отличились выходкой на День святого Валентина
- 20:03 Китайский коронавирус добрался до Египта
- 20:03 «Я потеряла сон»: неожиданное признание самой популярной участницы «Голосу країни-10»
В России учитель лишился работы из-за стихотворения Есенина
В России, где в одной из школ Красноярского края учительскую оборудовали в туалете, уволили педагога, читавшего ученикам стихотворение Есенина.
По информации росСМИ, преподавателя Алексея Никитина уволили из школы в Курортном районе Петербурга после того, как он прочел ученикам стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана».
Причиной увольнения стало использование учителем «нелитературных» слов. Никитин якобы начал эмоционально комментировать произведение поэта и при учениках сказал слово «жопа».
Один из учащихся снял происходящее в классе на камеру.
По предварительной информации, школьная администрация попросила учителя уйти из учебного заведения.
Напомним, скандал с использованием ненормативной лексики возник также в одной из школ российского Уссурийска. Там педагог учила 10-классников правильному написанию фразы, содержащей нецензурные слова. Педагога не наказали из-за давности нарушения, но видео разместили в популярном местном паблике.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...