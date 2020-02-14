В России учитель лишился работы из-за стихотворения Есенина

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В России, где в одной из школ Красноярского края учительскую оборудовали в туалете, уволили педагога, читавшего ученикам стихотворение Есенина.

По информации росСМИ, преподавателя Алексея Никитина уволили из школы в Курортном районе Петербурга после того, как он прочел ученикам стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана».

Причиной увольнения стало использование учителем «нелитературных» слов. Никитин якобы начал эмоционально комментировать произведение поэта и при учениках сказал слово «жопа».

Один из учащихся снял происходящее в классе на камеру.

По предварительной информации, школьная администрация попросила учителя уйти из учебного заведения.

Напомним, скандал с использованием ненормативной лексики возник также в одной из школ российского Уссурийска. Там педагог учила 10-классников правильному написанию фразы, содержащей нецензурные слова. Педагога не наказали из-за давности нарушения, но видео разместили в популярном местном паблике.

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