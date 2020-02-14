24.31 / 24.53 26.34 / 26.70
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В России учитель лишился работы из-за стихотворения Есенина

22:05 14 февраля 2020 233
уволенный учитель
Инф. «ФАКТОВ»

В России, где в одной из школ Красноярского края учительскую оборудовали в туалете, уволили педагога, читавшего ученикам стихотворение Есенина.

По информации росСМИ, преподавателя Алексея Никитина уволили из школы в Курортном районе Петербурга после того, как он прочел ученикам стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана».

Причиной увольнения стало использование учителем «нелитературных» слов. Никитин якобы начал эмоционально комментировать произведение поэта и при учениках сказал слово «жопа».

Один из учащихся снял происходящее в классе на камеру.

По предварительной информации, школьная администрация попросила учителя уйти из учебного заведения.

Напомним, скандал с использованием ненормативной лексики возник также в одной из школ российского Уссурийска. Там педагог учила 10-классников правильному написанию фразы, содержащей нецензурные слова. Педагога не наказали из-за давности нарушения, но видео разместили в популярном местном паблике.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Регина Тодоренко

«До ушей нельзя было трусы натянуть?»: Регину Тодоренко раскритиковали из-за купальника (фото)

Меган Маркл

Меган Маркл показала видео, которое ранее запретил ей публиковать Букингемский дворец

Виктор Янукович

Янукович снова стал отцом

Икона Сретение

Сретение 2020: чего нельзя и что можно делать в праздник

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер