Мир

В российском городке Уссурийске (Приморский край) возник громкий скандал с участием педагога одной из средних школ, которая учила 10-классников правильному написанию фразы, содержащей нецензурную лексику. Напомним, ранее в Красноярском крае в одной из школ учительскую оборудовали в туалете.

«Матерный» урок состоялся еще в мае 2019 года, однако родители детей узнали об инциденте только после найденного в телефоне одного из учеников видео. Не сумев справиться с возмущением, они написали жалобы на педагога директору школы и в прокуратуру.

Тем не менее прокуроры не нашли повода наказывать учительницу в связи с истечением срока давности правонарушения. Там также не нашли в Трудовом кодексе России норму о возможности административного взыскания за подобное поведение.

Родители решили все же предать огласке видео и разместили его на популярном уссурийском паблике.

В Уссурийске учительница великого и могучего объяснила школьникам, как правильно писать слово «долбоёб».



Наконец-то в школах стали учить действительно полезным вещам. pic.twitter.com/ztOF1CcNOU — Alex Belenky (@gun1man) February 7, 2020

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали резонансные видео из российских школ — так, в Смоленской области ученики на лыжах устроили забег… по траве, а в Перми школьников учили разгонять уличные протесты.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter