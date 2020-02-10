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Мир

Руководство школы в России отказалось наказывать учительницу, учившую детей "правильно" материться

16:09 10 февраля 2020 289
Скрин видео
Инф. «ФАКТОВ»

В российском городке Уссурийске (Приморский край) возник громкий скандал с участием педагога одной из средних школ, которая учила 10-классников правильному написанию фразы, содержащей нецензурную лексику. Напомним, ранее в Красноярском крае в одной из школ учительскую оборудовали в туалете.

«Матерный» урок состоялся еще в мае 2019 года, однако родители детей узнали об инциденте только после найденного в телефоне одного из учеников видео. Не сумев справиться с возмущением, они написали жалобы на педагога директору школы и в прокуратуру.

Тем не менее прокуроры не нашли повода наказывать учительницу в связи с истечением срока давности правонарушения. Там также не нашли в Трудовом кодексе России норму о возможности административного взыскания за подобное поведение.

Родители решили все же предать огласке видео и разместили его на популярном уссурийском паблике.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали резонансные видео из российских школ — так, в Смоленской области ученики на лыжах устроили забег… по траве, а в Перми школьников учили разгонять уличные протесты.

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