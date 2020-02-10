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Руководство школы в России отказалось наказывать учительницу, учившую детей "правильно" материться
В российском городке Уссурийске (Приморский край) возник громкий скандал с участием педагога одной из средних школ, которая учила 10-классников правильному написанию фразы, содержащей нецензурную лексику. Напомним, ранее в Красноярском крае в одной из школ учительскую оборудовали в туалете.
«Матерный» урок состоялся еще в мае 2019 года, однако родители детей узнали об инциденте только после найденного в телефоне одного из учеников видео. Не сумев справиться с возмущением, они написали жалобы на педагога директору школы и в прокуратуру.
Тем не менее прокуроры не нашли повода наказывать учительницу в связи с истечением срока давности правонарушения. Там также не нашли в Трудовом кодексе России норму о возможности административного взыскания за подобное поведение.
Родители решили все же предать огласке видео и разместили его на популярном уссурийском паблике.
В Уссурийске учительница великого и могучего объяснила школьникам, как правильно писать слово «долбоёб».— Alex Belenky (@gun1man) February 7, 2020
Наконец-то в школах стали учить действительно полезным вещам. pic.twitter.com/ztOF1CcNOU
Напомним, «ФАКТЫ» публиковали резонансные видео из российских школ — так, в Смоленской области ученики на лыжах устроили забег… по траве, а в Перми школьников учили разгонять уличные протесты.
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