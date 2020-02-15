Летающие кабаны: в Испании стадо диких свиней устроило прыжки с крыши фабрики (забавное видео)

Мир

Свиньи — удивительные животные, которые могут не только кусать за пятую точку фитнес-моделей, но и совершать совершенно невообразимые поступки — к примеру, прыгать с большой высоты.

Так, в испанском городе Виладрау (в Каталонии) стадо кабанчиков забралось на крышу фабрики, помещения которой находятся в лесу, ниже уровня дороги.

Но вот обратно путь животным был закрыт, поэтому им пришлось прыгать вниз с довольно большой высоты.

Видео полёта опубликовало издание Diari de Girona.

На кадрах видно, что дикие хрюшки мечутся по крыше в поисках выхода, а потом прыгают вниз с достаточно серьёзной высоты на какие-то металлические конструкции и бодро удирают из кадра.

Как сообщило издание, одно животное погибло, остальные не пострадали.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом инциденте, связанном с приключением диких кабанов на фабрике: в китайском городе Нинбо (провинция Чжэцзян) в одну из рабочих столовых забежал дикий кабан, снося на ходу табуреты. Животное залезло под стол и начало доедать упавшую на пол пищу, из-за чего голодные китайцы разбежались в разные стороны.

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