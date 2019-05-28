Очень хотелось перекусить: дикий кабан устроил переполох в заводской столовой (видео)

Мир

В китайском городе Нинбо (провинция Чжэцзян) в одной из рабочих столовых произошел курьезный инцидент: внутрь помещения забежал дикий кабан, снося на ходу табуреты. Об этом пишет РенТВ со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что животное залезло под стол и начало доедать упавшую на пол пищу, пока посетители разбегались в разные стороны.

«Я услышал крики людей и решил, что кто-то спорит. Я пошел взглянуть и увидел дикого кабана, забегающего в комнату. Я побежал, и крикнул всем остальным бежать», — вспоминает один из сотрудников предприятия.

Вероятно, дикий кабан пробрался на кухню через черный ход и пытался убежать через окно. Зверь оказался таким большим, что не пролез в проем и разбил стекло. Позже животное выбежало из столовой, столкнулось с группой фермеров и напало на одного из них. В результате кабана убили, а мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в японском городе Фукуока местный житель снял на видео нападение дикого кабана на случайного прохожего. На кадрах было видно, как животное сбило с ног мужчину, а затем попыталось вырвать сумку из его рук. Но резкие звуки клаксонов, проезжающих мимо автомобилей, отпугнули кабана и он быстро скрылся с места происшествия. Мужчина был госпитализирован. Клыки кабана распороли ему бедро и бедняге пришлось наложить 13 швов.

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