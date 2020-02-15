Сын Собчак поигрался с ее голой фотографией

Шоу-бизнес

Публикацией Ксенией Собчак откровенного снимка, на котором она держит за грудь дизайнера Яну Расковалову и певицу Наталью Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, наделала много шума в сети.

Но не все комментарии были восторженными. Одним из тех, кого демонстрация женской груди поразила наиболее основательно оказался писатель Александр Цыпкин.

Он решил немного поиздеваться над Ксений, опубликовав довольно провокационный коллаж с портретом Собчак и его жены. Таким образом Цыпкин пытался продемонстрировать пышные достоинства любимой супруги и указать Ксении на ее довольно небольшую грудь.

Однако блондинка не стала молчать, нелицеприятно высказавшись не только о Цыпкине, но и о его жене.

В Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак написала, что подобное сопоставление лишено смысла, так как у нее нет силиконовых имплантов, а у Лаврентьевой, по ее мнению, есть.

«А бедному Цыпкину все продолжало мерещиться, что все вокруг только про него и его супругу», — написала Собчак в ответ на критику Цыпкина по поводу ее обнаженной фотосессии.

Она также прокомментировала слова писателя о том, что ему и мужу Собчак Константину Богомолову осталось «членами помериться».

«Надеюсь, хоть у тебя член настоящий. Но до Кости в любом соревновании тебе, увы, далеко», — заявила телеведущая.

Позднее пост Цыпкина с коллажем из двух обнаженных женщин был удален из Instagram, о чем он сообщил в другой публикации.

Но пережитые за день приключения внесли в жизнь Ксении новую порцию адреналина и вдохновили ее на новую шалость. Чтобы окончательно разозлить своих недоброжелателей, Собчак разместила в Instagram Stories небольшое видео, на кадрах которого ее сын Платон увлеченно рассматривает скандальное фото с изображением полуобнаженной мамы и ее подруг.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в декабре Собчак и Цыпкин уже вступали в конфликт. Тогда писателя возмутил Instagram-пост телеведущей, в котором она назвала публикацию голых фото женщинами старше 40 лет демонстрацией отчаяния. Цыпкин посчитал, что Собчак пишет о его супруге Оксане Лаврентьевой, ранее опубликовавшей в соцсети обнаженный снимок.

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