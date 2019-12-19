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Ксения Собчак влипла в новый скандал из-за голой подруги

11:48 19 декабря 2019 518
Ксения Собчак
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая Ксения Собчак, которую раскритиковали за сережки с ликом Христа, влипла в новый скандал. Острая на язык Ксюша высказалась в сети о любительницах публиковать обнаженное тело, особенно она отметила дам за 40.

«Давно заметила по фоткам в «Инстаграме» — чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки. При чем, если в 20 лет это смотрится, как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ выглядит, как отчаянный призыв «хотите меня скорее», — написала Собчак и попросила пристрелить ее, если начнет оголяться после сорока.

Чуть ранее свое обнаженное тело как раз показала в сети бывшая подруга Собчак модель и светская львица Оксана Лаврентьева. Она опубликовала снимок, на котором абсолютно голой демонстрирует свой «крепкий тыл».

«Как мотивировать себя заниматься спортом? Увидев это фото, я поняла, что пахала в спортзале не напрасно и бросать нельзя», — написала Лавретьева.

Пост Собчак она и ее муж писатель Александ Цыпкин приняли на свой счет.

«Не завидуй. От**ись уже от Оксаны. Ну, стыдно уже, ты как отверженная поклонница, ей проходу не даешь. Смешно уже. Ну не хочет она с тобой дружить. Забудь ее», — вступился за жену Цыпкин.

Ксения не временила с острым ответом, в котором советует не принимать все на свой счет.

На острый пост Собчак отреагировали многие ее подписчики. Они советуют Ксении не быть такой категоричной, ведь сама не заметит, как станет женщиной 40+. А также приводят в пример актрис Монику Беллуччи и Шэрон Стоун, которые шикарно выглядят в своем возрасте и не стесняются демонстрировать свое тело.

Напомним, ранее Ксения Собчак довела до слез телеведущую Регину Тодоренко вопросами об Украине.

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