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«Отчаянные и отчаявшиеся»: голая Ксения Собчак схватила Глюкозу за грудь (фото)
Эпатажная телеведущая Ксения Собчак, из-за высказывания которой разгорелся скандал в сети, в очередной раз подтвердила свой имидж бунтарки и провокаторши. Звезда опубликовала на своей странице в Instagarm пикантное фото, на котором резвится с подругами на берегу океана на Мальдивах. Ксения с подругами Натальей Ионовой-Чистяковой (певица Глюкоза) и Яной Расковаловой позируют на пляже топлес, схватив друг друга за грудь.
«Отчаянные и отчаявшиеся», — написала Собчак под фото и добавила хэштег «моя валентинка». Автором фото выступил супруг Яны Вадим Расковалов. А режиссером — Константин Богомолов.
Еще недавно Ксения опубликовала пост, в котором критично высказалась в адрес 40-летних женщин, которые обнажаются на фото. Даже просила в шутку пристрелить ее, если сделает подобное.
Напомним, Собчак вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном от Максима Виторгана отдохнули на Мальдивах. Ксения публиковала откровенное фото в купальнике, на котором позирует вместе с Глюкозой.
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