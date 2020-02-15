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Гарсия – Фонсека: видео жесткого нокаута в чемпионском бою
В пятницу, 14 февраля, на арене Honda Center в Анахайме (США) прошел бой за титул WBC Silver в легком весе между непобедимым американцем Райаном Гарсией (20 побед, 17 из них — нокаутом) и Франциско Фонсекой из Никарагуа (25 побед, 19 из них — нокаутом, 3 поражения, 2 ничьи).
21-летнему Гарсие не понадобилось много времени, чтобы отправить соперника на канвас ринга — уже на 80-й секунде поединка после пропущенного хука с левой Фонсека упал и не смог самостоятельно подняться на ноги.
YES. @KINGRYANG JUST DID THAT. pic.twitter.com/yM6av30sqA— DAZN USA (@DAZN_USA) February 15, 2020
Эта победа позволила молодому проспекту заговорить о титульных поединках — со своим соотечественником Джервонтой Дэвисом и украинцем Василием Ломаченко. «С Дэвисом у нас получился бы великолепный бой, просто загляденье. Он низкий, взрывной боец, который „выносит“ каждого, кого перед ним ставят. Это как Сонни Листон против Мухаммеда Али. Кто победит? Они не давали Али шансов, не дадут и мне, но вы увидите, что произойдет. Что касается Ломаченко, то у меня есть преимущество над ним — я гораздо выше, к тому же у меня преимущество в размахе рук. У меня есть скорость и мощь. А он несколько раз пропустил от Хорхе Линареса, прежде чем побывал на полу», — поделился своими мыслями дерзкий боксер с изданием Fightnews.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса уже утвержден — правда, пока неизвестна точные дата и место проведения поединка.
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