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Известный промоутер рассказал о судьбе боя Ломаченко – Лопес
Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе украинец Василий Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) свой следующий бой точно проведет против обладателя пояса IBF непобедимого американца Теофимо Лопеса (15 побед, 12 из них — нокаутом).
Об этом со стопроцентной уверенностью заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. «Бой Ломаченко — Лопес уже утвержден. Они оба согласны. Но сейчас вопрос в том, где провести поединок и на каких условиях. У нас есть варианты за океаном, Madison Square Garden в Нью-Йорке сделал большое предложение. Что я точно могу сказать — бой пройдет до конца мая», — отметил функционер в комментарии Boxing Scene.
Добавим, что Ломаченко уже начал подготовку к предстоящему бою, на кону которого будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Наш соотечественник занимается в зале в родном Белгород-Днестровском, что в Одесской области, при этом не забывает немного поюморить.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американка Кларесса Шилдс побила рекорд Ломаченко, став чемпионкой мира в трех дивизионах за десять боев.
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