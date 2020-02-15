Украина

Есть хорошая новость: живущая в Ухане украинка рассказала о ситуации в городе

Никто из украинцев, находящихся в китайском Ухане, не заболел опасным короновирусом. Об этом написала в Facebook студентка Уханьского университета технологий из Мелитополя Ирина Чуйко.

«Хотелось бы написать больше хороших новостей, но из хорошего пока только то, что никто из украинцев, остающихся в Ухане, не заболел. Вроде простое сообщение, но сейчас такое важное», — написала она.

По ее словам, власти города усиливают карантинные меры.

«Наше общежитие закрывают, завтра ещё можно выйти в магазин за продуктами с 2 до 4, а потом… каждый четверг с 2 до 4… Ну, спасибо, что предупредили. Свежие овощи нам доставляют бесплатно раз в неделю», — написала украинка.

Она добавила, что подобные ужесточенные меры карантина в Ухане введены с 10 февраля. Жители компаундов могут выходить раз в 3 дня за продуктами. Во многих крупных городах ситуация такая же, хотя все зависит от провинции и руководства города.

«Со вчерашнего дня китайские врачи изменили процедуру диагностики коронавируса. Не знаю, с чем связано — возможно, уже истощены врачи, ресурсы и т. д… это лишь мое предположение. Сейчас диагноз ставят основываясь на симптомах и КТ легких. Тест делают все равно, но не ждут его результатов, если подходят симптомы и что-то видят на КТ», — пишет Чуйко.

Как писали «ФАКТЫ», число жертв нового коронавируса в Китае достигло 1523, выздоровели 8096 человек, количество зараженных с момента вспышки заболевания превысило 66,4 тысяч.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter