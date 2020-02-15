Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523

Мир

Число жертв добравшегося до Египта нового коронавируса в Китае достигло 1523, выздоровели 8096 человек, количество зараженных с момента вспышки заболевания превысило 66,4 тыс. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.

В пятницу ведомство проинформировало более чем о 63,8 тыс. инфицированных, 1380 жертвах и 6723 выздоровевших. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,29%.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано более 54,4 тыс. инфицированных, из них 1457 человек умерли, выздоровели 4774. Далее следуют провинции Гуандун (юг), где заболели свыше 1,2 тыс. жителей, Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток), в каждой из которых зафиксировано примерно 1,1 тыс. случаев заражения.

В Пекине по состоянию на пятницу заражены 372 человека, из них 80 выписались из больницы, умерли трое. В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян число умерших от пневмонии составило уже 11 человек, количество инфицированных за все время достигло 419, из них 47 выздоровели.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в стране находятся свыше 169 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В Китае также насчитывается более 8,9 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине.

Согласно данным властей, на территории 31 основной административно-территориальной единицы материкового Китая и трех субъектов с особым управлением — Гонконга, Макао и Тайваня — складывается неоднозначная ситуация. За пределами очага инфекции вспышка заболевания наиболее ощутима в центре, на востоке, юге, а также на юго-западе КНР, где ежедневно фиксируется значительный прирост инфицированных (как правило, по 10−20 человек в сутки на регион). С самого начала распространения коронавируса исключение в этой части страны составляют восточная провинция Фуцзянь и город Шанхай. Там обстановка гораздо более обнадеживающая.

В северных, северо-западных регионах Китая ситуация относительно стабильная, за исключением провинции Хэйлунцзян и прилегающей к Пекину провинции Хэбэй, где число заболевших пока увеличивается довольно быстро. Зараженные полностью отсутствуют в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Среди территорий с особым административным управлением по инфицированным стабильно лидирует Гонконг, где практически ежедневно наблюдается прирост по несколько человек.

В то же время во всем мире, согласно данным сайта worldometers, количество инфицированных составляет 67 100 человек, умерло от вызванной вирусом пневмонии 1526 человек, а еще 8193 людей выздоровели.





Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученым из США удалось впервые получить первые изображения нового китайского коронавируса. Для этого они использовали электронный микроскоп.

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