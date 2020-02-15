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Где смотреть онлайн «Атлетико» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
Во вторник, 18 февраля, на стадионе «Метрополитано» в Мадриде состоится первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между испанским «Атлетико» и действующим обладателем трофея английским «Ливерпулем» (ответный матч намечен на «Энфилде» 11 марта).
Онлайн-трансляция матча «Атлетико» — «Ливерпуль»
Для команды Клоппа, уверенно лидирующей в чемпионате Англии (25 очков отрыва от исключенного из еврокубков «Манчестер Сити»!), домашняя арена «Атлетико» — особенная. Ведь именно на «Метрополитано» в решающем матче турнира с «Тоттенхэмом» (2:0) «Ливерпуль» выиграл в прошлом сезоне Лигу чемпионов. Более того, земляки «Битлз» играли в финалах турнира в двух последних сезонах (в мае 2018-го команда проиграла в Киеве «Реалу» — 1:3) и вообще при Юргене Клоппе ни разу не уступали по сумме двух встреч в еврокубковых матчах не выбывание.
Что же касается «Атлетико», занимающего в чемпионате Испании четвертую позицию, то парни Симеоне были финалистом Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах, а два сезона назад выиграли Лигу Европы.
Отметим, что соперники пересекались друг с другом в еврокубках дважды. В групповом турнире Лиги чемпионов-2008/2009 обе встречи завершились вничью — 1:1. А в полуфинале Лиги Европы-2009/2010 «Атлетико» не пустил «Ливерпуль» в финал благодаря голу на выезде (1:0 в Мадриде и 1:2 в дополнительное время в Ливерпуле).
В прямой телетрансляции на территории Украины дуэль подопечных Диего Симеоне и Юргена Клоппа 18 февраля в 22:00 покажет телеканал «Футбол 1». Перед началом встречи (в 21:15) и после ее окончания в эфир выйдет программа «Ночь Лиги чемпионов». Также в прямом эфире смотрите трансляцию со стадиона «Метрополитано» на канале «Матч!».
Букмекеры в предстоящем противостоянии отдают небольшое предпочтение гостям. К примеру, контора William Hill ставки на победу «Атлетико» принимает с коэффициентом 3,30, на ничью — 3,20, на успех «Ливерпуля» — 2,25.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболисты «Ливерпуля» Мохамед Салах и Джордан Хендерсон стали отцами через девять месяцев после разгрома «Барсы».
Фото Getty Images
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