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Политика

Разводить войска на Донбассе будут по-новому: первые детали

15:52 15 февраля 2020 244
Разведение войск
Инф. «ФАКТОВ»

Украина в скором времени предложит другим участникам «нормандской четверки» так называемый секторальный принцип разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Хочу рассказать об инициативе украинской стороны по разведению по так называемому секторальному принципу», — заявил он, сообщают Новости Донбасса.

Президент Украины пояснил, что согласно этому принципу, линия соприкосновения делится на секторы.

«Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к другому происходит после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют любые вооруженные формирования и военная техника», — добавил Зеленский.

Он напомнил, что лидеры «нормандской четверки» (Украина, Франция, Германия, Россия) во время саммита 9 декабря в Париже согласовали разведение войск на трех новых участках до конца марта. Зеленский отметил, что сейчас был «почти согласован» один участок разведения — в районе КПВВ «Гнутово».

Как писали «ФАКТЫ», ранее Зеленский во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене, исключил возможность «прямого диалога» с так называемыми «руководителями» оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

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