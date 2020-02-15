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Разводить войска на Донбассе будут по-новому: первые детали
Украина в скором времени предложит другим участникам «нормандской четверки» так называемый секторальный принцип разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности.
«Хочу рассказать об инициативе украинской стороны по разведению по так называемому секторальному принципу», — заявил он, сообщают Новости Донбасса.
Президент Украины пояснил, что согласно этому принципу, линия соприкосновения делится на секторы.
«Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к другому происходит после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют любые вооруженные формирования и военная техника», — добавил Зеленский.
Он напомнил, что лидеры «нормандской четверки» (Украина, Франция, Германия, Россия) во время саммита 9 декабря в Париже согласовали разведение войск на трех новых участках до конца марта. Зеленский отметил, что сейчас был «почти согласован» один участок разведения — в районе КПВВ «Гнутово».
Как писали «ФАКТЫ», ранее Зеленский во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене, исключил возможность «прямого диалога» с так называемыми «руководителями» оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.
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