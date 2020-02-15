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Зеленский заявил о готовности к диалогу с жителями ОРДЛО и указал на важный нюанс
Во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене, президент Владимир Зеленский исключил возможность «прямого диалога» с так называемыми «руководителями» оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.
По словам Зеленского, такую идею периодически озвучивают партнеры Украины, как механизм договоренностей о прекращении огня. Однако Киев не пойдет на прямые договоренности с оккупантами.
Президент пояснил, что готов к диалогу с мирным населением ОРДЛО, но не с теми, кто «является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население».
По его словам, в диалог по Донбассу также нужно включить переселенцев.
«Есть еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественной диалоговой платформы „Мир Донбасса“, к которой они должны быть привлечены. Они должны быть привлечены к консультациям на минской площадке и активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой Украины», — заявил он.
Напомним, чтобы вернуть в Украину жителей оккупированных районов Донбасса, особенно молодежь, команда президента разрабатывает специальную программу.
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