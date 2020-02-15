Зеленский выступает на Мюнхенской конференции: онлайн-трансляция

Политика

На Мюнхенской конференции по безопасности, где 14 февраля был представлен «скандальный» план по окончанию войны в Украине, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к диалогу с мирным населением оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Украина также готова провести на Донбассе легитимные выборы. Но они невозможны под дулом российских автоматов.

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