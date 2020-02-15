Одесситка завоевала первую в истории Украины олимпийскую лицензию по каратэ

Спорт

Одесситка Анжелика Терлюга стала первой каратисткой в истории Украины, которая завоевала лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио. Ранее Всемирная федерация каратэ признала Терлюгу лучшей каратисткой мира в весовой категории до 55 килограммов.

Это выяснилось после ее победы на турнире Премьер-лиги в Дубае. Подопечная тренера Дениса Морозова досрочно, за три турнира до финиша отбора (!), обеспечила себе олимпийскую лицензию. Наша 27-летняя соотечественница стала недосягаемой в олимпийском рейтинге для ближайшей преследовательницы в лице немки Яны Мессершмидт, которая на этом турнире поборется лишь за «бронзу».

Как сообщили в отделении НОК Украины в Одесской области, на турнире в Дубае в категории «до 55 кг» Анжелика победила Арос Астудильо (Чили) — 2:1, Дин Джамей (Китай) — 3:0, чемпионку мира-2018 Дороту Банащик из Польши (3:0), а в полуфинале — турчанку Якан Туба — 2:0.

Анжелика Терлюга с тренером Денисом Морозовым

Финальный поединок одесситки с Ясмин Аттиа из Египта состоится в воскресенье, 16 февраля.

Это третья олимпийская лицензия Одесской области. Первые две завоевали мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко (тренер — Николай Мильчев) и тяжелоатлетка Анастасия Лысенко (тренер — Юрий Кучинов).

Также на турнире Премьер-лиги в Дубае участвуют Анита Серегина из Черноморска (Одесская область) — в категории «до 61 кг» и одесситка Анастасия Степашко — в категории «+68 кг», которые продолжают борьбу за лицензию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько украинские спортсмены получат за медали Олимпиады в Токио-2020.

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