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Происшествия

Убийство пластического хирурга в Киеве: суд принял решение по подозреваемому

16:14 15 февраля 2020 158
место преступления
Инф. «ФАКТОВ»

Предполагаемого убийцу известного киевского пластического хирурга арестовали на два месяца. Такое решение принял 15 февраля Шевченковский районный суд столицы.

Как сообщает прокуратура Киева, суд не оставил задержанному шанса выйти под залог. Мужчине инкриминируют тяжкую статью УК: заказное умышленное убийство из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, пластический хирург Андрей Сотник был застрелен в Киеве 2 февраля. Спустя 12 дней в аэропорту Одессы задержали подозреваемого в преступлении. Следствие полагает, что киллером был 37-летний гражданин Кыргызстана. Предполагается, что через Одессу мужчина пытался покинуть Украину.

Кроме стрелка, в деле об убийстве фигурирует еще и водитель, доставивший киллера на место преступления. Решение по второму подозреваемому суд собирается принять в ближайшее время.

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