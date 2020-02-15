- 17:05 Биатлон в Антхольце: Пидручный завершил спринт на чемпионате мира в топ-10
- 16:59 «Слуги народа» утвердили состав высшего совета партии: кто в него вошел
- 16:51 Пассажир устроил дебош в поезде и сломал нос полицейскому: детали инцидента на Львовщине
- 16:35 Авторы скандального «плана завершения войны в Украине» попали в базы «Миротворца»
- 16:14 Убийство пластического хирурга в Киеве: суд принял решение по подозреваемому
- 16:07 Одесситка завоевала первую в истории Украины олимпийскую лицензию по каратэ
- 15:55 Откачивали на глазах у публики: у Лолиты Милявской случился приступ в Кремле
- 15:52 Разводить войска на Донбассе будут по-новому: первые детали
- 15:49 Мужчина снимал порно с детьми: в полиции показали фото и видео с извращенцем
- 15:47 «Динамо» (Киев) — «Динамо» (Тбилиси) — 1:0: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 15:11 «Нельзя постоянно блокировать и игнорировать»: Макрон сделал громкое заявление о России
- 15:09 "Хотел получить "Оскар": Зеленский высказался об импичменте Трампу
Пассажир устроил дебош в поезде и сломал нос полицейскому: детали инцидента на Львовщине
В электричке «Львов-Стрый» вечером 14 февраля полиции пришлось успокаивать буйного пассажира. 41-летний мужчина переусердствовал с алкоголем и впал в неадекватное состояние, огрызался в адрес попутчиков и в конце концов избил молодого земляка из Стрыйского района.
На станции «Розвадов» пьяного дебошира ссадили с поезда. Полицейские повезли гражданина в больницу на освидетельствование, но мужчина не унимался. В приемном покое медучреждения хулиган разошелся и избил офицера полиции. Теперь дебошир задержан, а за пьяные выходки может получить до пяти лет тюрьмы.
Пострадавший полицейский, пропустивший удар кулаком в лицо, отправлен в больницу. Там подтвердили, что у офицера сломан нос и случилось сотрясение мозга.
Напомним, полицейские не в первый раз становятся жертвами тех, кого собирались задержать. Так, под Киевом пьяный водитель устроил драку с полицейскими, прибывшими на вызов. А в Одессе из-за хулигана-водителя полицейский оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.
Фото Ukrzaliznytsia/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.