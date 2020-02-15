Происшествия

Пассажир устроил дебош в поезде и сломал нос полицейскому: детали инцидента на Львовщине

В электричке «Львов-Стрый» вечером 14 февраля полиции пришлось успокаивать буйного пассажира. 41-летний мужчина переусердствовал с алкоголем и впал в неадекватное состояние, огрызался в адрес попутчиков и в конце концов избил молодого земляка из Стрыйского района.

На станции «Розвадов» пьяного дебошира ссадили с поезда. Полицейские повезли гражданина в больницу на освидетельствование, но мужчина не унимался. В приемном покое медучреждения хулиган разошелся и избил офицера полиции. Теперь дебошир задержан, а за пьяные выходки может получить до пяти лет тюрьмы.

Пострадавший полицейский, пропустивший удар кулаком в лицо, отправлен в больницу. Там подтвердили, что у офицера сломан нос и случилось сотрясение мозга.

Напомним, полицейские не в первый раз становятся жертвами тех, кого собирались задержать. Так, под Киевом пьяный водитель устроил драку с полицейскими, прибывшими на вызов. А в Одессе из-за хулигана-водителя полицейский оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

Фото Ukrzaliznytsia/Facebook

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