Украина

Режиссер Сеитаблаев заявил, что Минкульт не дал денег на фильмы об украинской идентичности

Новая украинская власть отказалась поддерживать патриотическое кино, фильмы об украинских героях. Эти картины в ближайшие годы не получат государственную поддержку. Такие мнение высказал украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев, известный по фильмам «Хайтарма», «Захар Беркут» и «Киборги».

В феврале стало известно, что Министерство культуры на питчинге отклонило проект новой картины Сеитаблаева «Конотопская битва».

«Новое руководство Министерства культуры посчитало, что и „Конотопская битва“, и фильм о Лесе Украинке — на мой взгляд, один из самых сильных проектов на том питчинге — и другие проекты, которые так или иначе рефлексируют на тему идентичности, творчества, человека, поддерживать не нужно», — рассказал Сеитаблаев в эфире Радио Крым. Реалии.

Вместо «Конотопской битвы» на следующий этап отбора прошла комедия «Янтарные копы». «Я сам очень люблю комедии, но это говорит о том, что в ближайшие два-три года не будет фильмов с такой тематикой, как у фильмов „Черкассы“, „Киборги“, „Захар Беркут“ и так далее», — подытожил Сеитаблаев.

Напомним, ранее депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар заявил, что финансировать государство должно не патриотические фильмы, а ленты, которые окупаются. В качестве примера такого окупающегося кино Брагар назвал фильмы «Квартала 95», ,

Фото Axtem Seitablaiev/Facebook

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