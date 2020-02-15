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В Калининграде мужчина открыл стрельбу на улице, погибла семья (фото, видео)

20:52 15 февраля 2020 375
калининград
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Калининграде вечером 15 февраля неизвестный мужчина устроил стрельбу на улице. Стрелок воспользовался автоматом. От полученных огнестрельных ранений погибла семейная пара, а их сын-подросток был госпитализирован.

убийство

По поводу дальнейшей судьбы стрелка версии расходятся. Некоторые очевидцы говорят, что киллер покончил с собой. Согласно иным показаниям, стрелок попытался совершить самоубийство, но попытка оказалась неудачной и увезли мужчину не в морг, а в больницу скорой помощи.

Автоматическое оружие, из которого велась стрельба, осталось лежать на улице. Об этом сообщает местное агентство «Новый Калининград».

оружие

В погибших местные жители опознали семейную пару, торговавшую на рынке. Стрельба велась в непосредственной близости от торговых рядов.

Напомним, ранее в России вооруженные лица напали на пост ДПС. А в Перми мужчина устроил стрельбу по прохожим, поскольку до этого долгое время провел за видеоиграми.

Фото newkaliningrad.ru, kaskad.tv, видео Mash/Telegram

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