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«Фарфоровые» истории
16 февраля 2020
фигурка цветы таити
ЦВЕТЫ ТАИТИ

Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2002
Скульптор: Antonio Ramos
Размер: 46×27 cm
Лимитированная серия 1000 изделий

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

История 1010-я. Не очень веселая. И вот почему. Этот день в истории мировой живописи обозначен, как день крушения надежд великого художника и скульптора Поля Гогена. Именно в этот день ровно 125 лет назад в парижском доме Друо состоялась выставка-продажа его картин, завершившаяся полным фиаско. Вопреки всем ожиданиям было продано всего 9 полотен из 47, написанных Гогеном на Таити и привезенных в столицу Франции. Вырученных от продажи денег едва хватило на то, чтобы расплатиться с аукционистами. И только благодаря средствам, собранным друзьями и знакомыми художника, он смог вернуться в Полинезию, где избежать преследования кредиторов удалось лишь скорому уходу из жизни…

Ему вообще не везло. С самого детства, когда семья маленького Поля решила отправиться на родину его матери — в Перу. Но во время плавания от сердечного приступа умер отец. После возвращения в Париж подросший Гоген попытался поступить в мореходное училище, однако провалил экзамен. И тогда Поль нанялся учеником лоцмана и долгих 6 лет бороздил на утлом суденышке моря и океаны, увлекшись потрясшей его воображение экзотикой.

В Париже ему на какое-то время даже удалось стать успешным брокером, но страстное увлечение живописью (которой он никогда даже не учился!) заставило его бросить и успешную работу, и семью с 5 детьми, которыми он успел обзавестись, и отправиться на поиски своего непростого творческого счастья на экзотические острова в Океании. Он болел проказой и страдал от нищеты и депрессии. Он был настолько беден, что даже краски для написания своих картин ему приходилось изготавливать самостоятельно. Он задолжал практически всем, кому мог и кому не мог. Он так до конца своих дней и не научился ладить с людьми, чему ярким свидетельством является история его сначала дружбы, а затем громкой ссоры с другим великим художником Винсентом Ван Гогом. И только юные таитянки (одна из которых стала его женой) оставались предметом его неугасающей страсти. Как, впрочем, и постоянное стремление творить, творить, творить…

По-настоящему большая слава и всемирное признание пришли к Полю Гогену уже после его смерти. Прошедшая в Париже выставка 225 его работ стала потрясением для любителей и ценителей европейской живописи. А по прошествии какого-то времени полотна Гогена стали продавать за миллионы долларов. Да что там за миллионы — за сотни миллионов. Одна только его картина ''Когда свадьба?'' в 2015 году была приобретена коллекционером из Катара почти за 300 миллионов долларов! Но об этом самому художнику уже не дано было узнать никогда.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.

Как всегда, искренне ваш

Александр ШВЕЦ
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