Где смотреть онлайн «Боруссия» Д — «ПСЖ»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 18 февраля, на «BVB Stadion» в Дортмунде пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и французским «ПСЖ» (ответный матч состоится 11 марта на «Парк де Пренс» в Париже).

Онлайн-трансляция матча «Боруссия» Д — «ПСЖ»

Обе команды подходят к поединку в хорошем настроении. Дортмундцы в рамках бундеслиги на своем поле разгромили «Анйтрахт» — 4:0 (Пищек, 33, Санчо, 49, Холанд, 54, Геррейро, 74), и, набрав 42 очка, продолжают гонку за лидером — у «Лейпцига» 45 баллов, у сыгравшей на один матч меньше «Баварии» 43 пункта.

«ПСЖ» продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 23 матчей. В рамках очередного тура лиги 1 парижане разошлись миром с аутсайдером «Амьеном», при этом по ходу встречи уступая со счетом 0:3, — в итоге поединок завершился сверхрезультативной ничьей 4:4 (Гирасси, 5, 90+1, Какута, 29, Диабате, 40 — Эррера, 45, Куасси, 60, 65, Икарди, 74). Впрочем, несмотря на потерю очков, «ПСЖ» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя, «Марсель», на 13 очков.

Отметим, что ранее команды встречались в еврокубках десять лет назад — на групповом этапе Лиги Европы-2010/2011 были зафиксированы ничейные результаты и в Дортмунде (1:1), и в Париже (0:0). Правда, если парижане с первого места вышли в плей-офф, то дортмундцы остались на третьей строчке, пропустив вперед испанскую «Севилью».

В прямой телетрансляции на территории Украины противостояние подопечных Люсьена Фавра и Томаса Тухеля 18 февраля в 22:00 покажет телеканал «Футбол 2». Перед началом двух еврокубковых матчей (в 21:15) и после их окончания в эфир телеканала «Футбол 1» выйдет программа «Ночь Лиги чемпионов», в которой эксперты обсудят оба поединка вторничного вечера.

Букмекеры в предстоящем поединке дают больше шансов гостям. К примеру, контора William Hill ставки на победу «ПСЖ» принимает с коэффициентом 2,20, на ничью — 3,90, на то, что сильнее окажется «Боруссия», — 2,87.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что перешедший в «Боруссию» норвежец Эрлинг Холанд забил 7 мячей за 136 минут, проведенных на поле за свой новый клуб.

Фото Вesthqwallpapers

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