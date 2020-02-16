24.30 / 24.53 26.33 / 26.75
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Шахтер» – «Бенфика»: прогнозы букмекеров на матч 1/16 финала Лиги Европы

10:13 16 февраля 2020 215
Шахтер Донецк
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 20 февраля, в Харькове на ОСК «Металлист» пройдет первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и лиссабонской «Бенфикой».

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ШАХТЕР» — «БЕНФИКА»

Команды Луиша Каштру и Бруно Лаге оказались во втором по значимости клубном турнире Европы, заняв третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. «Горняки», набрав в своей группе 6 очков, пропустили в плей-офф самого престижного клубного соревнования Старого Света английский «Манчестер Сити» и итальянскую «Аталанту», а «орлы» с 7 набранными баллами оказались позади немецкого «Лейпцига» и французского «Лиона».

В предстоящем поединке ведущие украинские и зарубежные букмекеры отдают больше шансов на победу украинскому клубу. Предлагаем вам ознакомиться с котировками на данный матч.

«Фаворит Спорт»: победа «Шахтера» — 2,27, ничья — 3,35, победа «Бенфики» — 3,15.

«Марафон»: победа «Шахтера» — 2,375, ничья — 3,50, победа «Бенфики» — 3,14.

Parimatch: победа «Шахтера» — 2,39, ничья — 3,30, победа «Бенфики» — 3,0.

William Hill: победа «Шахтера» — 2,30, ничья — 3,30, победа «Бенфики» — 3,10.

Bet365: победа «Шахтера» — 2,25, ничья — 3,30, победа «Бенфики» — 3,20.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» завершил турецкий сбор победой над латвийским «Вентспилсом».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Светлана Лобода

«Санитаров сюда!»: Лобода в ультракоротком платье поразила фанатов странным танцем (видео)

Лолита Милявская

Откачивали на глазах у публики: у Лолиты Милявской случился приступ в Кремле

Регина Тодоренко

«До ушей нельзя было трусы натянуть?»: Регину Тодоренко раскритиковали из-за купальника (фото)

белковая пища

Недостаток белковой пищи ухудшает работу иммунитета: какие продукты самые полезные

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер