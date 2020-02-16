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«Шахтер» – «Бенфика»: прогнозы букмекеров на матч 1/16 финала Лиги Европы
В четверг, 20 февраля, в Харькове на ОСК «Металлист» пройдет первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и лиссабонской «Бенфикой».
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «ШАХТЕР» — «БЕНФИКА»
Команды Луиша Каштру и Бруно Лаге оказались во втором по значимости клубном турнире Европы, заняв третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. «Горняки», набрав в своей группе 6 очков, пропустили в плей-офф самого престижного клубного соревнования Старого Света английский «Манчестер Сити» и итальянскую «Аталанту», а «орлы» с 7 набранными баллами оказались позади немецкого «Лейпцига» и французского «Лиона».
В предстоящем поединке ведущие украинские и зарубежные букмекеры отдают больше шансов на победу украинскому клубу. Предлагаем вам ознакомиться с котировками на данный матч.
«Фаворит Спорт»: победа «Шахтера» — 2,27, ничья — 3,35, победа «Бенфики» — 3,15.
«Марафон»: победа «Шахтера» — 2,375, ничья — 3,50, победа «Бенфики» — 3,14.
Parimatch: победа «Шахтера» — 2,39, ничья — 3,30, победа «Бенфики» — 3,0.
William Hill: победа «Шахтера» — 2,30, ничья — 3,30, победа «Бенфики» — 3,10.
Bet365: победа «Шахтера» — 2,25, ничья — 3,30, победа «Бенфики» — 3,20.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» завершил турецкий сбор победой над латвийским «Вентспилсом».
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