«Шахтер» – «Бенфика»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Спорт

В четверг, 20 февраля, на ОСК «Металлист», способном вместить чуть более 41 тысячи зрителей, пройдет первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и португальской «Бенфикой». Начало игры — в 19:55.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка подопечных Луиша Каштру и Бруно Лаге, за которой вы можете следить в этой новости.

Заявка «Шахтера» на Лигу Европы

Наставник «горняков» Луиш Каштру определился со списком футболистов, на кого будет рассчитывать в матчах 1/16 финала Лиги Европы.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов, 51. Никита Турбаевский, 81. Анатолий Трубин

Защитники: 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 77. Валерий Бондарь, 87. Назарий Муравский, 98. Додо

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Евгений Коноплянка, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 75. Артем Бондаренко, 76. Александр Пихаленок, 91. Михаил Мудрик, 99. Фернандо

Нападающие: 10. Жуниор Мораес, 45. Даниил Сикан

Слова перед матчем

Луиш Каштру, главный тренер «Шахтера»: «В настоящий момент пройти „Бенфику“ будет чрезвычайно сложно. Не только из-за сильной команды, которая у них есть, но и из-за идей Бруну Лаге о том, какой должна быть игра его подопечных».

Дарио Срна, тренер «Шахтера»: «Отличный стадион, прекрасная атмосфера. Там нам будет тяжело. Но у нас опытная команда. Молодая и опытная. Это очень хорошее сочетание. Поэтому это будет праздник футбола. Не только болельщики, но и футболисты должны получить удовольствие от игры и добиться хорошего для нас результата. Очень серьезный поединок для нас. „Бенфика“ — одна из лучших команд в Европе, в составе которой играет много молодых футболистов. Они постоянно добиваются высоких результатов. У нас тренерский штаб из Португалии, поэтому для них это будет очень принципиальная игра. Надеемся, что покажем хорошую игру и добьемся положительного результата».

Сергей Ателькин, бывший игрок «Шахтера»: «Каштру хорошо знает португальский чемпионат в целом и „Бенфику“ в частности. Не думаю, что в игре этой команды есть нюансы, о которых не знал бы главный тренер „Шахтера“. Эти знания помогут ему при подготовке плана на матч, он разложит все по полочкам своим игрокам. Поэтому с этой точки зрения у „Шахтера“ будет небольшое преимущество. Хотелось бы, чтобы в Харькове собрался полный стадион. „Шахтеру“ все-таки тяжело без своих болельщиков играть. Даже на последнем матче с „Аталантой“, мне кажется, могло бы прийти больше болельщиков, и поддержка должна была быть совсем другой. Посещаемость сейчас не зависит от игры команды, потому что она играет не в родных стенах. Харьков приютил „горняков“, за что они должны быть безусловно благодарны. Но тяжело в чужом городе найти своего болельщика, хотя посещаемость домашних матчей „Шахтера“ намного больше в сравнении с другими командами. Потому что клуб делает все для того, чтобы болельщик, придя на стадион, чувствовал себя комфортно, а футболисты стараются, чтобы люди уходили довольные и с хорошим настроением».

Сергей Кандауров, бывший игрок «Бенфики»: «Сильная сторона у „Бенфики“ одна — это регулярный чемпионат. У них постоянно игры как в чемпионате, так и в кубке. А „Шахтеру“ как раз этого и не хватает на данном этапе. Но, с другой стороны, это может быть и минусом для португальской команды. В таком игровом ритме у футболистов накапливается усталость. Однозначно „Бенфика“ фаворит этого противостояния. Но именно в первой игре все может случится. „Шахтер“ все-таки играет дома и шансы у команды будут. Но в противостоянии я отдаю предпочтение „Бенфике“. Игровая практика — важный аргумент, команда идет на первом месте в чемпионате и хорошо выступает в Кубке».

Путь в 1/16 финала Лиги Европы

Команды Луиша Каштру и Бруно Лаге оказались во втором по значимости клубном турнире Европы, заняв третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. «Горняки», набрав в своей группе 6 очков, пропустили в плей-офф самого престижного клубного соревнования Старого Света английский «Манчестер Сити» и итальянскую «Аталанту», а «орлы» с 7 набранными баллами оказались позади немецкого «Лейпцига» и французского «Лиона».

Бутко переехал в Польшу

Защитник Богдан Бутко, у которого недавно родился второй сын, продолжит карьеру в Польше. Футболист будет выступать за «Лех» из Познани до конца сезона-2019/2020 на правах аренды.

«Я очень рад, что оказался здесь и присоединился к „Леху“. Это новая глава в моей карьере, хотел бы показать себя как можно лучше. Я пришел сюда не только играть, но и помогать выигрывать трофеи. Однако в то же время это важный момент лично для меня, потому что я хотел бы спустя долгое время вернуться в сборную Украины и поехать на Евро-2020», — сказал футболист после оформления всех документов.

Потеря «Шахтера»

Защитник «Шахтера» Додо пропустит первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики». Футболист был удален в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты» (0:3), а, согласно дисциплинарному кодексу УЕФА, дисквалификация распространяется на оба еврокубковых турнира.

Активная работа «Бенфики» на трансферном рынке

В зимнее межсезонье «орлы» успели провернуть несколько трансферов. Покинул команду нападающий Рауль де Томас (17 матчей, 3 мяча в нынешнем сезоне), за которого испанский «Эспаньол» заплатил 20 млн евро. Эту же сумму «орлы» заплатили дортмундской «Боруссии» за опорного полузащитника Юлиана Вайгля. Также в «Бенфику» в качестве свободного агента перешел фланговый полузащитник бразильского «Флуминенсе» Йони Гонсалес.

"Бенфика" выложила за Юлиана Вайгля 20 млн евро

Также наставник португальского гранда в матчах с «горняками» не сможет рассчитывать на полузащитника Габриэла, который вынужденно приостановил карьеру — у футболиста выявили проблемы с мозговым нервом, из-за чего возникает двоение в глазах.

«Шахтер» без официальных матчей, у «Бенфики» два подряд поражения

Донецкий клуб провел два зимних сбора в турецком Белеке. На берегу Средиземного моря «горняки» сыграли восемь контрольных матчей, в которых одержали пять побед, дважды сыграли вничью и однажды проиграли (при общей разницей мячей — 11:5).

А вот «Бенфика» в 2020 году провела уже десять официальных поединков во всех турнирах. «Орлы», обыграв по сумме двух встреч «Фамаликан», вышли в финал Кубка Португалии, где 24 мая сыграют с «Порту», а вот в чемпионате страны проиграли в двух последних турах — «Порту» (2:3) и «Браге» (0:1). Отрицательные результаты лидирующей «Бенфики» в последних матчах позволили «Порту» сократить отставание до одного очка — и теперь вся борьба за чемпионство впереди.

Прогноз букмекеров

Букмекеры в предстоящем поединке дают небольшое преимущество «горнякам». К примеру, украинская контора «Фаворит Спорт» ставки на победу «Шахтера» принимает с коэффициентом 2,27, на ничью — 3,35, на выигрыш «Бенфики» — 3,15.

Состав «Бенфики» дороже почти в 2,5 раза

По данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав португальской «Бенфики» дороже общей стоимости футболистов «Шахтера» почти в 2,5 раза — 331,50 млн евро против 137,40 миллионов.

В топ-пятерку самых дорогих игроков «орлов» входят: центральный защитник Рубен Диаш (38 млн евро), левый защитник Алехандро Гримальдо (35), левый полузащитник Рафа Силва (30), правый хавбек Пицци (27) и перешедший из дортмундской «Боруссии» опорный полузащитник Юлиан Вайгль (23).

Самый дорогой футболист "Бенфики" - центральный защитник Рубен Диаш

Больше всех в составе украинской команды стоят: Исмаили (19 млн евро), Тете (17), Тайсон (12), Марлос и Тарас Степаненко (по 10).

История противостояния

В истории выступлений в еврокубках команды пересекались лишь однажды — на групповом этапе Лиги чемпионов-2007/2008 команды обменялись выездными победами: в Лиссабоне был зафиксирован счет 1:0 в пользу «горняков», а в Донецке уже сильнее оказались «орлы» (2:1).

В групповом турнире Лиги чемпионов-2007/2008 команды обменялись гостевыми победами

Также летом 2009-го команды сыграли между собой товарищеский матч — и тогда триумфовали лиссабонцы (2:0).

Погода в день матча

К моменту начала поединка (в 19:55) синоптики обещают в Харькове облачную, но без осадков погоду, при температуре 2 градуса тепла.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции матч между «Шахтером» и «Бенфикой».

Фото Getty Images, ФК «Шахтер», ФК «Бенфика»

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