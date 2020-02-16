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В Москве девушка победила на конкурсе по поеданию пирожных и тут же умерла

В Москве конкурс по скоростному поеданию десертов 15 февраля закончился трагедией. Победительница — 23-летняя местная жительница — не смогла насладиться выигрышем, поскольку скончалась от асфиксии. Никто из находившихся в зале не смог помочь, а прибывшей бригаде скорой помощи осталось только констатировать смерть.

По условиям соревнования участники должны были съесть как можно больше пирожных. Как сообщает Telegram-канал Baza, молодая москвичка сразу выбилась в лидеры, но чтобы точно не упустить победу, решила запихнуть в себя еще несколько пирожных. Девушка скончалась, подавившись крупным куском.

На конкурсах по поеданию чего-либо на скорость несчастные случаи — отнюдь не редкость. Так, на Львовщине умерла победительница конкурса по скоростному поеданию вареников. 51-летней женщине стало плохо на сцене во время вручения награды, она потеряла сознание и скончалась.

А победитель и судья международных конкурсов по скоростному поеданию продуктов рассказал «ФАКТАМ», что средний человеческий желудок может вместить около литра пищи. Если съеденный объем превышает норму, то возникают риски для здоровья: попадание кислоты из желудка в пищевод, травмы легких, тяжелые формы расстройства желудка.

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