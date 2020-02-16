24.31 / 24.51 26.35 / 26.73
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Москве девушка победила на конкурсе по поеданию пирожных и тут же умерла

10:59 16 февраля 2020 181
пирожные
Инф. «ФАКТОВ»

В Москве конкурс по скоростному поеданию десертов 15 февраля закончился трагедией. Победительница — 23-летняя местная жительница — не смогла насладиться выигрышем, поскольку скончалась от асфиксии. Никто из находившихся в зале не смог помочь, а прибывшей бригаде скорой помощи осталось только констатировать смерть.

По условиям соревнования участники должны были съесть как можно больше пирожных. Как сообщает Telegram-канал Baza, молодая москвичка сразу выбилась в лидеры, но чтобы точно не упустить победу, решила запихнуть в себя еще несколько пирожных. Девушка скончалась, подавившись крупным куском.

На конкурсах по поеданию чего-либо на скорость несчастные случаи — отнюдь не редкость. Так, на Львовщине умерла победительница конкурса по скоростному поеданию вареников. 51-летней женщине стало плохо на сцене во время вручения награды, она потеряла сознание и скончалась.

А победитель и судья международных конкурсов по скоростному поеданию продуктов рассказал «ФАКТАМ», что средний человеческий желудок может вместить около литра пищи. Если съеденный объем превышает норму, то возникают риски для здоровья: попадание кислоты из желудка в пищевод, травмы легких, тяжелые формы расстройства желудка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Светлана Лобода

«Санитаров сюда!»: Лобода в ультракоротком платье поразила фанатов странным танцем (видео)

Лолита Милявская

Откачивали на глазах у публики: у Лолиты Милявской случился приступ в Кремле

Регина Тодоренко

«До ушей нельзя было трусы натянуть?»: Регину Тодоренко раскритиковали из-за купальника (фото)

белковая пища

Недостаток белковой пищи ухудшает работу иммунитета: какие продукты самые полезные

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер