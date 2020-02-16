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- 12:47 Силовики обыскали киевский ночной клуб FIFTY, где охрана избила посетителя, — СМИ
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Силовики обыскали киевский ночной клуб FIFTY, где охрана избила посетителя, — СМИ (фото)
Правоохранители в субботу днем, 15 февраля, провели обыски в ночном клубе FIFTY. Hip-Hop & R'n'B Club на улице Антоновича, 50 в Киеве, где на прошлых выходных охрана избила посетителя. Об этом сообщает издание «Голос» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
СМИ пишут, что в ходе обыска силовики якобы провели выемку документов и ряд других следственных действий. Стражи порядка быстро отреагировали на инцидент в ночном клубе и за неделю вышли на подозреваемых.
Автор допускает, что руководитель клуба Евгений Фокин мог уничтожить записи камер видеонаблюдения. Неизвестно, правда это или нет, но у следователей есть видео, которое снимали посетители заведения в тот вечер.
Ранее в соцсетях были обнародованы фото пострадавшего парня из реанимации. По словам друга потерпевшего, инцидент с избиением произошел ночью 8 февраля, в разгар дискотеки. Он утверждает, что несколько охранников напали на молодого человека прямо на танцполе за то, что он залез на сцену.
При этом в посте утверждается, что правила клуба не запрещают танцевать в этой зоне. Охрана якобы била парня ногами по голове на глазах у всех посетителей и его подруги, которая умоляла их остановиться. В больнице парню диагностировали перелом затылочной кости и два кровоизлияния в мозг.
Официальных комментариев от администрации заведения по этому инциденту пока не было.
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