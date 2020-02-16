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Захват украинских рыбаков в Азовском море: названы имена пленников (фото)
В Украине выяснили имена четверых рыбаков, задержанных российской ФСБ в Азовском море. Россия обвинила рыбаков в вылове камбалы без получения разрешения.
Все рыбаки — жители села Райновка Запорожской области. Оттуда они вышли в море на маломерном судне. Задержали рыбаков ориентировочно в районе косы Обиточная и косы Бирючий Остров в западной части Азовского моря.
По информации депутата Павла Мельника, Россия, скорее всего, задержала жителя Приморского района Максима Терехова. Он назван капитаном судна и появляется на обнародованном в сети видео.
Другие трое задержанных — вероятно Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи (на фото).
Напомним, в Украине было начато расследование по поводу незаконного захвата судна и похищения людей. Расследование ведут полиция АР Крым и прокуратура АР Крым, дислоцированные в Херсоне.
Фото Павло Мельник/Facebook
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