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Происшествия

Захват украинских рыбаков в Азовском море: названы имена пленников (фото)

13:37 16 февраля 2020 81
лодка
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине выяснили имена четверых рыбаков, задержанных российской ФСБ в Азовском море. Россия обвинила рыбаков в вылове камбалы без получения разрешения.

Все рыбаки — жители села Райновка Запорожской области. Оттуда они вышли в море на маломерном судне. Задержали рыбаков ориентировочно в районе косы Обиточная и косы Бирючий Остров в западной части Азовского моря.

По информации депутата Павла Мельника, Россия, скорее всего, задержала жителя Приморского района Максима Терехова. Он назван капитаном судна и появляется на обнародованном в сети видео.

жители

Другие трое задержанных — вероятно Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи (на фото).

рыбаки

Напомним, в Украине было начато расследование по поводу незаконного захвата судна и похищения людей. Расследование ведут полиция АР Крым и прокуратура АР Крым, дислоцированные в Херсоне.

Фото Павло Мельник/Facebook

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