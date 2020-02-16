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В России пьяный узбек погиб, спасая женщину, которую сам же и столкнул в реку (видео)
В России в Санкт-Петербурге мужчина сбросил женщину в реку, после чего прыгнул следом, пытаясь спасти ее. Он утонул, а его спутницу смогли спасти. Об этом сообщают российские СМИ.
По их информации, инцидент произошел поздно ночью, а виновник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Около двух часов ночи, на набережной реки Фонтанки 63-летний гражданин Узбекистана перебросил через ограждение моста 48-летнюю женщину. Опомнившись, он попытался спасти ее, протягивая подручные средства, но в итоге прыгнул в воду сам, чтобы вытащить свою спутницу.
Женщину сумели спасти еще до прибытия спасателей, она была госпитализирована с переохлаждением. Мужчина же утонул, его тело позднее было найдено водолазами.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Николаевской области ловелас утопил невесту, приехавшую к нему со свадебным платьем и кольцами.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.