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СМИ сообщили о задержании крупного запорожского "авторитета" "Анисима", скрывавшегося шесть лет (видео)

15:06 16 февраля 2020 636
анисим
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в одном из торговых центров в Голосеевском районе задержали «авторитета» «Анисима». В прошлом бизнесмен, а затем так называемый «смотрящий» за Запорожской областью с 2014 года находился в бегах, а летом того же года был объявлен в международный розыск.

О поимке давно разыскиваемого «авторитета» рассказал бизнесмен Евгений Черняк. По его данным, правоохранителям «Анисима» сдал ближайший соратник. При этом осведомитель отказался от обещанного крупного вознаграждения.

Напомним, в первый раз «Анисима» задержали в октябре 2013 года в аэропорту «Борисполь». «Анисим» проходил как фигурант дела о вымогательстве, а негласно считался хозяином Запорожского региона, подчинившим себе местный бизнес. В январе 2014 года генпрокуратура позволила отпустить задержанного из СИЗО под домашний арест. После этого «Анисим» скрылся из поля зрения правоохранителей.

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