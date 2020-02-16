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В Украину идет циклон Victoria: ГСЧС выступила с предупреждением
В Украине в понедельник, 17 февраля, ожидаются порывы ветра, которые могут достигать штормовых показателей, дневная температура местами повысится до +13, переменная облачность, без осадков. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее словам, такая погода будет обусловлена влиянием циклона Victoria с несколькими центрами. Этот мощный и активный циклон не дает опомниться жителям западного побережья Европы, Великобритании, Нидерландам, Бельгии, странам Скандинавии, Балтии.
«Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Пришейте к шляпам резиночки, как в детстве к перчаткам))», — пишет синоптик.
Диденко прогнозирует, что понедельник, несмотря на ветер, обещает быть теплым. Дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до 5 + 13 градусов. Разве что в восточных областях еще задержится холодная воздушная масса: ближайшей ночью до -5−9 градусов, а завтра днем +1+4 градуса.
«Осадки — маловероятны, солнце будет иметь больше шансов. И пора, так как уже не то, что календарная зима, но и февраль перевалил за середину», — пишет она.
В Киеве в понедельник будет тепло, днем +6+9 градусов, порывистый ветер, без осадков.
Как писали «ФАКТЫ», ранее народный синоптик Владимир Деркач обещал, что вторая декада февраля порадует весенней погодой, но к концу месяца зима напомнит о себе. А метеорологи не исключают, что нынешняя мягкая и теплая зима может стать типичной для тех широт, в которых находится Украина.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.