В Украину идет циклон Victoria: ГСЧС выступила с предупреждением

Украина

В Украине в понедельник, 17 февраля, ожидаются порывы ветра, которые могут достигать штормовых показателей, дневная температура местами повысится до +13, переменная облачность, без осадков. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, такая погода будет обусловлена влиянием циклона Victoria с несколькими центрами. Этот мощный и активный циклон не дает опомниться жителям западного побережья Европы, Великобритании, Нидерландам, Бельгии, странам Скандинавии, Балтии.

«Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Пришейте к шляпам резиночки, как в детстве к перчаткам))», — пишет синоптик.

Диденко прогнозирует, что понедельник, несмотря на ветер, обещает быть теплым. Дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до 5 + 13 градусов. Разве что в восточных областях еще задержится холодная воздушная масса: ближайшей ночью до -5−9 градусов, а завтра днем +1+4 градуса.

«Осадки — маловероятны, солнце будет иметь больше шансов. И пора, так как уже не то, что календарная зима, но и февраль перевалил за середину», — пишет она.

В Киеве в понедельник будет тепло, днем +6+9 градусов, порывистый ветер, без осадков.

Как писали «ФАКТЫ», ранее народный синоптик Владимир Деркач обещал, что вторая декада февраля порадует весенней погодой, но к концу месяца зима напомнит о себе. А метеорологи не исключают, что нынешняя мягкая и теплая зима может стать типичной для тех широт, в которых находится Украина.

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