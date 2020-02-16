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На Великобританию обрушился мощный ураган: появились данные о первых жертвах (фото, видео)
Жертвами мощного урагана Dennis, который бушует в Британии второй день, стали как минимум два человека, отменены сотни авиарейсов и нарушено железнодорожное сообщение. Напомним, ранее Великобритания пострадала от шторма Ciara.
Больше всего от буйства стихии страдают Англия, Шотландия и Уэльс, сообщает DW.
Британская метеорологическая служба обнародовала более 250 предупреждений об опасности наводнений в этих частях Соединенного Королевства. Так, только за сутки в валлийском городке Тредегар выпало более 105 мм осадков, а в нескольких районах — месячная норма осадков за двое суток.
Теперь синоптики ожидают, что из берегов может выйти река Нит в Южном Уэльсе (на данный момент известно о выходе из берегов реки Тафф в городе Понтипул). В страдающие от паводка районы направили военнослужащих и резервистов, сообщает ВВС.
Напомним, в начале недели смертоносный ураган «Забине» обрушился на материковую Европу, в частности, на Германию.
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