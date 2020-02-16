100-летний болельщик принес «Ювентусу» удачу и уехал со стадиона с подарком (фото)

Спорт

В воскресенье, 16 февраля, туринский «Ювентус» без не попавшего в заявку на игру Криштиану Роналду одолел в домашнем матче чемпионата Италии «Брешиа» — 2:0 (Дибала, 38, Куадрадо, 75) и снова возглавил турнирную таблицу серии А (у «Интера» на три очка меньше и игра в запасе). Справедливости ради отметим, что гости больше тайма играли в меньшистве.

Особенным этот поединок стал для 100-летнего болельщика «Старой Синьоры» Сильвио Фассона, пришедшего на стадион поддержать свою любимую команду. За свою преданность «Юве» фанат-ветеран был удостоен оваций трибун и уехал с арены не с пустыми руками. Футбольный клуб подарил болельщику игровую майку «Юве» с его именем и цифрой 100 вместо игрового номера.

100-летний фанат «Юве» с подарком от клуба

«Отличного матча мистеру Сильвио Фассону. Особенный фанат, 100-летний фанат!» — сказано в сообщении «Юве».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец братьев Суркис отметил 100-летний юбилей.

Фото Twitter ФК «Ювентус»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter