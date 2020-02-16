24.32 / 24.50 26.39 / 26.73
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

100-летний болельщик принес «Ювентусу» удачу и уехал со стадиона с подарком (фото)

18:08 16 февраля 2020 93
Ювентус&nbsp;— Брешиа
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 16 февраля, туринский «Ювентус» без не попавшего в заявку на игру Криштиану Роналду одолел в домашнем матче чемпионата Италии «Брешиа» — 2:0 (Дибала, 38, Куадрадо, 75) и снова возглавил турнирную таблицу серии А (у «Интера» на три очка меньше и игра в запасе). Справедливости ради отметим, что гости больше тайма играли в меньшистве.

Особенным этот поединок стал для 100-летнего болельщика «Старой Синьоры» Сильвио Фассона, пришедшего на стадион поддержать свою любимую команду. За свою преданность «Юве» фанат-ветеран был удостоен оваций трибун и уехал с арены не с пустыми руками. Футбольный клуб подарил болельщику игровую майку «Юве» с его именем и цифрой 100 вместо игрового номера.

100-летний фанат «Юве» с подарком от клуба

«Отличного матча мистеру Сильвио Фассону. Особенный фанат, 100-летний фанат!» — сказано в сообщении «Юве».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец братьев Суркис отметил 100-летний юбилей.

Фото Twitter ФК «Ювентус»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пирожные

В Москве девушка победила на конкурсе по поеданию пирожных и тут же умерла

Кэролайн Флэк

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой (фото, видео)

Лолита Милявская

Откачивали на глазах у публики: у Лолиты Милявской случился приступ в Кремле

Светлана Лобода

«Санитаров сюда!»: Лобода в ультракоротком платье поразила фанатов странным танцем (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер