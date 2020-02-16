ГБР завело дело на одесских полицейских, обокравших помещение коммерческого предприятия (видео)

Происшествия

Государственное бюро расследований (ГБР) начало уголовное производство по факту совершения кражи (ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины) следователями одесской полиции во время обыска одного из помещений коммерческого предприятия.

«По информации, распространенной в СМИ 13 февраля, якобы должностные лица Главного управления Национальной полиции в Одесской области во время проведения обыска совершили кражу имущества предприятия. В настоящее время проводится комплекс первоочередных следственных действий», — сказано в сообщении ГБР.

Напомним, действия правоохранителей зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении.

Речь идет о частном предприятии «Дес груп», специализирующемся на производстве пластмассовых изделий, в частности, пластиковых охранных пломб. Эта фирма сотрудничает с одесской областной организацией Украинского общества слепых — арендует у них помещение, а часть работ выполняют незрячие люди.

Как рассказал журналистам соучредитель предприятия Денис Стаховский, 30 января следственные действия проводили много людей, во время обыска изъяли производственное оборудование (пресс-формы) и готовую продукцию. Правоохранители аргументировали изъятие расследованием уголовного производства, открытого по факту нарушения прав на интеллектуальную собственность.

Ранее прокуратура заявила, что в Одессе предприятие без соответствующей лицензии на использование патента производило индикаторные пломбы, которыми пользовались разные организации и компании, в частности, «Укрпочта» и авиакомпания МАУ. Эти пломбы применяются с целью защиты объектов от несанкционированного вмешательства.

Представитель «Дес груп» утверждает, что предприниматели имеют патент на продукцию и уже есть постановление суда о возврате оборудования (которое пока не возвращено). Он также утверждает, что вместе с правоохранителями находился представитель конкурирующей компании.

Главк Нацполиции в Одесской области начал служебную проверку в отношении подозреваемых в краже правоохранителей. На период проведения проверки полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании под Одессой членов банды, в которую входили действующий и бывший сотрудники полиции.

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