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Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция женской индивидуальной гонки на ЧМ
Во вторник, 18 февраля, после однодневной паузы на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве возобновится борьба за медали. В программе состязаний — женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.
Честь Украины среди 100 участниц на дистанции будут отстаивать Валя Семеренко (6-й стартовый номер), Вита Семеренко (38-й), Юлия Джима (76-й) и Анастасия Меркушина (93-й). А вот Елена Пидгрушная, финишировавшая четвертой в спринте, получила от тренерского штаба отдых.
Прямую видеотрансляцию «индивидуалки» у женщин смотрите 18 февраля (в 15:15) на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Также в прямом эфире гонку покажут телеканалы «UA:Перший», «Евроспрт 1», «Беларусь 5» и «Матч!».
Отметим, что в среду, 19 февраля, на мировом первенстве состоится индивидуальная гонка на 20 км у мужчин (начало — в 15:15).
Напомним, что Украина была близка к медали в смешанной эстафете, но в итоге финишировала пятой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что звезды биатлона возмутились «золотом» россиянина Александра Логинова в спринте.
Фото biathlon.com.ua
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