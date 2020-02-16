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"Титушки" избили священника ПЦУ: стали известны подробности церковного конфликта на Черниговщине (фото, видео)
В Черниговской области неизвестные избили священника Православной церкви Украины (ПЦУ) отца Леонтия (Пустовойта), назначенного настоятелем церкви в селе Припутни. Напомним, ранее на Ровенщине прихожане устроили кровавую драку за храм.
Нападение произошло сразу же по прибытию священника в церковь, переданную решением суда в состав ПЦУ из подчинения Московского патриархата, сообщает местный ресурс Новинарня.
«Отец Леонтий прибыл в церковь, переданную решением суда в состав ПЦУ, для проведения уставного богослужения. В присутствии московского попа на него налетели уголовники и нанесли травмы средней тяжести», — сообщил очевидец.
Пострадавший священник на ступенях храма
По его словам, нападение произошло в присутствии клирика Московского патриархата.
Также стало известно, что за несколько дней до нападения, уже после решения суда о передаче храма в Припутне ПЦУ, в селе были замечены люди на дорогом внедорожнике.
«Следы их» любви Христовой «можно увидеть на моем лице», — заявил отец Леонтий, показывая ссадины и синяки на лице.
Ранее «ФАКТЫ» писали об агрессии в отношении священника ПЦУ в селе Овадное Волынской области — минувшей ночью неизвестные сожгли его автомобиль. Сам священник считает поджог машины связанным с религиозным конфликтом вокруг принадлежности храма в селе Сусваль.
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