24.32 / 24.50 26.39 / 26.73
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

"Титушки" избили священника ПЦУ: стали известны подробности церковного конфликта на Черниговщине (фото, видео)

20:23 16 февраля 2020 112
«Титушки» избили священника ПЦУ: стали известны подробности церковного конфликта на Черниговщине (фото, видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В Черниговской области неизвестные избили священника Православной церкви Украины (ПЦУ) отца Леонтия (Пустовойта), назначенного настоятелем церкви в селе Припутни. Напомним, ранее на Ровенщине прихожане устроили кровавую драку за храм.

Нападение произошло сразу же по прибытию священника в церковь, переданную решением суда в состав ПЦУ из подчинения Московского патриархата, сообщает местный ресурс Новинарня.

«Отец Леонтий прибыл в церковь, переданную решением суда в состав ПЦУ, для проведения уставного богослужения. В присутствии московского попа на него налетели уголовники и нанесли травмы средней тяжести», — сообщил очевидец.

Пострадавший священник на ступенях храма

По его словам, нападение произошло в присутствии клирика Московского патриархата.

Также стало известно, что за несколько дней до нападения, уже после решения суда о передаче храма в Припутне ПЦУ, в селе были замечены люди на дорогом внедорожнике.

«Следы их» любви Христовой «можно увидеть на моем лице», — заявил отец Леонтий, показывая ссадины и синяки на лице.

Ранее «ФАКТЫ» писали об агрессии в отношении священника ПЦУ в селе Овадное Волынской области — минувшей ночью неизвестные сожгли его автомобиль. Сам священник считает поджог машины связанным с религиозным конфликтом вокруг принадлежности храма в селе Сусваль.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пирожные

В Москве девушка победила на конкурсе по поеданию пирожных и тут же умерла

Лолита Милявская

Откачивали на глазах у публики: у Лолиты Милявской случился приступ в Кремле

банк

В Николаеве ночью взорвали банкомат "Приватбанка": стало известно, сколько похитили налетчики (фото)

Светлана Лобода

«Санитаров сюда!»: Лобода в ультракоротком платье поразила фанатов странным танцем (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер