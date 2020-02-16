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Угрожали постоянно: на Волыни неизвестные сожгли автомобиль священника ПЦУ
Утром в воскресенье, 16 февраля, к правоохранителям обратился 39-летний житель села Овадное Волынской области с заявлением о том, что ночью во дворе его дома сгорел автомобиль Volkswagen T4 вместе с документами.
— На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Владимир-Волынского отдела полиции, спасатели и эксперты-криминалисты. Огонь полностью уничтожил автомобиль. Вследствие пожара пострадавших нет, — сообщает ГУ Национальной полиции в Волынской области.
Следователи квалифицировали событие, как умышленное повреждение имущества. Ведется следствие.
Как сообщает местное издание «Буг», автомобиль принадлежал священнику Православной церкви Украины Сергею Мисану — настоятелю храма в селе Овадное. Сам он ничего ночью не слышал и предполагает, что поджог машины связан с религиозным конфликтом вокруг принадлежности храма в селе Сусваль. Священник утверждает, что постоянно слышит в свой адрес множество угроз.
«Страшно. Теперь нужно задуматься, обращаться к правоохранительным органам, чтобы была какая-то защита. Для меня это — такое, а жена и маленькие дети?! Могли сгореть гараж и хата!», — беспокоится Сергей Мисан.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об инциденте в селе Малинск Ровенской области, где в потасовке из-за принадлежности местного храма приняли участие около 60 человек.
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