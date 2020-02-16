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Украина

Эвакуация украинцев из Уханя: на борт возьмут иностранцев, а экипаж будет в костюмах биозащиты

21:17 16 февраля 2020 91
Эвакуация украинцев из Уханя: на борт возьмут иностранцев, а экипаж будет в костюмах биозащиты
Инф. «ФАКТОВ»

Самолет, который 19 февраля доставит домой украинцев из охваченного эпидемией коронавируса китайской провинции Хубэй, возьмет на борт также граждан Аргентины. Об этом ВВС News Україна сообщили в Минздраве Украины.

Всего Украина намерена эвакуировать из Китая 56 человек, из которых 11 — иностранцы. На борт самолета взойдут также члены экипажа, медики, представители МВД, Министерства обороны и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Все члены экипажа будут работать в костюмах биозащиты.

Тем временем жителям китайской провинции Хубэй запретили пользоваться частными автомобилями и вообще покидать дома (делать это можно только в случае чрезвычайной ситуации).

Справочно: по состоянию на 16 февраля 2020 года в мире было зарегистрировано 69 261 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1669 случаев привели к смерти пациента.

Ранее студентка Уханьского университета технологий Ирина Чуйко из Мелитополя рассказала, как на самом деле живется в эпицентре эпидемии. По ее словам, никто из украинцев не заболел.

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