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Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Бенфика»: расписание трансляций матча Лиги Европы
В четверг, 20 февраля, на харьковском ОСК «Металлист», способном вместить 41 307 зрителей, состоится первый поединок 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтер» и португальской «Бенфикой» (ответный матч запланирован на «Да Луше» в Лиссабоне 27 февраля).
Онлайн-трансляция матча «Шахтер» — «Бенфика»
Донецкий клуб провел два зимних сбора в турецком Белеке. На берегу Средиземного моря «горняки» сыграли восемь контрольных матчей, в которых одержали пять побед, дважды сыграли вничью и однажды проиграли (при общей разницей мячей — 11:5).
А вот «Бенфика» в 2020 году провела уже десять официальных поединков во всех турнирах. «Орлы», обыграв по сумме двух встреч «Фамаликан», вышли в финал Кубка Португалии, где 24 мая сыграют с «Порту», а вот в чемпионате страны проиграли в двух последних турах — «Порту» (2:3) и «Браге» (0:1). Отрицательные результаты лидирующей «Бенфики» в последних матчах позволили «Порту» сократить отставание до одного очка — и теперь вся борьба за чемпионство впереди.
В прямой телетрансляции на территории Украины дуэль подопечных Луиша Каштру и Бруно Лаге 20 февраля в 19:55 покажет телеканал «Футбол 1». Перед началом встречи (в 19:00) и после ее окончания в эфир выйдет программа «Путь в Гданьск».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры отдают небольшое преимущество «Шахтеру» в первом поединке с «Бенфикой».
Фото ФК «Шахтер»
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