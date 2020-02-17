«Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Спорт

Во вторник, 18 февраля, на «BVB Stadion» в Дортмунде пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и французским «ПСЖ». Начало матча — в 22:00.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию противостояния подопечных Люсьена Фавра и Томаса Тухеля, за которой вы сможете следить в этой новости.

Судьи из Испании

На поединке в Дортмунде будет работать бригада арбитров из Испании во главе с 42-летним Антонио Матеу Лаосом. При судействе этого рефери дортмундцы одержали всего одну победу в трех проведенных матчах («Галатасарай» — «Боруссия» — 0:4 и «Ювентус» — «Боруссия» — 2:1 в Лиге чемпионов-2014/2015, «Тоттенхэм» — «Боруссия» — 3:0 в Лиге чемпионов-2018/2019), а парижане единственный матч под «присмотром» Лаоса выиграли («ПСЖ» — «Бавария» — 3:0 в Лиге чемпионов-2017/2018).

42-летний испанец Антонио Матеу Лаос

«Боруссия» в погоне за «Баварией», «ПСЖ» — на вершине

Обе команды подходят к поединку в хорошем настроении. Дортмундцы в рамках бундеслиги на своем поле разгромили «Анйтрахт» — 4:0 (Пищек, 33, Санчо, 49, Холанд, 54, Геррейро, 74), и, набрав 42 очка, продолжают гонку за лидером — у «Баварии» 46 баллов, на один меньше у «Лейпцига».

«ПСЖ» продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 23 матчей. В рамках очередного тура лиги 1 парижане разошлись миром с аутсайдером «Амьеном», при этом по ходу встречи уступая со счетом 0:3, — в итоге поединок завершился сверхрезультативной ничьей 4:4 (Гирасси, 5, 90+1, Какута, 29, Диабате, 40 — Эррера, 45, Куасси, 60, 65, Икарди, 74). Впрочем, несмотря на потерю очков, «ПСЖ» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя, «Марсель», на 13 очков.

Путь в плей-офф Лиги чемпионов

Парижане уверенно выиграли свою группу, лишь в одном поединке (выездном с «Реалом») потеряв очки — в Мадриде была зафиксирована результативная ничья (2:2). Подопечные Томаса Тухеля набрали 16 очков, пропустив всего два мяча (как раз в упомянутом матче с «Реалом») и забили 17 (больше только у «Баварии» и «Тоттенхэма»).

А вот судьба «Боруссии» висела на волоске до последнего тура. Дортмундцы в заключительном матче на групповом этапе обыграли дома «Славию» (2:1) и ждали хороших вестей из Милана, где «Интер» принимал «Барселону». Если бы выигрывали итальянцы, то в плей-офф выходили они, а так победили каталонцы (2:1), тем самым «вручив» путевку в 1/8 финала дортмундцам.

Новая встреча десять лет спустя

Ранее команды встречались в еврокубках десять лет назад — на групповом этапе Лиги Европы-2010/2011 были зафиксированы ничейные результаты и в Дортмунде (1:1), и в Париже (0:0). Правда, если парижане с первого места вышли в плей-офф, то дортмундцы остались на третьей строчке, пропустив вперед испанскую «Севилью». А вот четвертое место в этой звездной компании заняли львовские «Карпаты», которые смогли набрать за шесть матчей всего одно очко.

Десять лет назад в Лиге Европы команды в очном противостоянии сильнейшего не определили

Арена в Дортмунде

Дортмундский стадион «Сигнал Идуна Парк» был возведен к чемпионату мира по футболу 1974 года и долгое время носил название «Вестфаленштадион», вмещая 54 тысячи болельщиков. После реконструкции к ЧМ-2006 (за 800 млн евро) «Боруссия» увеличила вместимость арены до 81 365 мест (на еврокубковых матчах — 66 099), продав название группе страховых компаний «Сигнал Идуна».

Кстати, на стадионе в Дортмунде в 2001 году состоялся один из самых результативных еврокубковых финалов: в решающем поединке Кубка УЕФА английский «Ливерпуль» обыграл испанский «Алавес» — 5:4.

На матчах еврокубков стадион «Сигнал Идуна Парк» рассчитан на 66 099 болельщиков

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ».

Фото uefa.com, Getty Images, ФК «Боруссия», ФК «ПСЖ»

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