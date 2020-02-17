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"Ни один врач не поможет": победившая опухоль мозга модель Playboy дала важный совет Анастасии Заворотнюк

Российская модель Playboyи телеведущая Кира Шайн недавно перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли мозга. Она смогла вернуться к обычной жизни и надеется, что Анастасия Заворотнюк, за жизнь которой переживают ее близкие и поклонники, тоже сможет победить болезнь.

Свои пожелания она высказала в интервью КП.

Издание сообщает, что Шайн, которой исполнилось 30 лет, долгое время страдала от головной боли. Поскольку ничего не помогало остановить мигрень, она буквально каждый день пила обезволивающие препараты. Но этому симптому девушка не придавала значения до того момента, как у нее случился инсульт.

Тогда анализы показали — рак. Опухоль удалили. Затем Кира пережила длительный период реабилитации.

По итогам своей борьбы с болезнью Кира сделала вывод, что самое важное в борьбе с раком — психологический настрой.

Все, кто опускают руки и думают о смерти, в итоге действительно умирают. Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет. Всегда надо верить в себя и в чудо. Мысли материальны. Онкология не любит сильных людей, она уходит от таких, говорит Шайн.

«Дорогая Настя, жизнь продолжается. Надо набраться сил и сражаться. В больнице я общалась с людьми, и многим дает силы и помогает, когда воспринимают ситуацию, как сигнал от Бога, что нужно что-то поменять в жизни. Береги людей, которые сейчас рядом с тобой. Старайся каждый миг проживать с улыбкой. Если не будет внутреннего настроя, ни один врач не поможет. Всегда надо верить в себя и в чудо. Мысли материальны», — сказала телеведущая в интервью.

Теперь модель ведет активный образ жизни и регулярно посещает врачей. Она добавила, что после операции реабилитация была очень долгой. Каждые полгода приходится делать магнитно-резонансную томографию.

Поэтому девушка решила, что нельзя тратить свое здоровье и время понапрасну. Она призвала делать важные дела сейчас и не откладывать все на потом.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк борется с раком, о ее болезни стало известно летом 2019 года. Официальной информации о состоянии актрисы нет, родные не раскрывают точный диагноз звезды. Журналисты разных изданий неоднократно пытались узнать правду о том, что происходит в семье Заворотнюк.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Андрей Малахов пригласил на свое шоу «Прямой эфир» дочь актрисы Анну. Не исключено, что девушка решится поговорить с известным телеведущим — хотя бы из материальных соображений, ведь семье сейчас очень нужны средства на лечение.

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