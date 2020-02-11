Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Шоу-бизнес

Отмечавший 6 февраля день рождения муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выглядит хуже некуда — по нему видно, что мужчина устал от всего, что с ним происходит.

После исчезновения жены он опустился до предела: похудел, «посерел» на лице; при этом взгляд его потух и стал серым. Кроме того, он перестал появляться на публике и стал вести чуть ли не затворнический образ жизни, пишет Clutch.

«Хоть об Анастасии Заворотнюк ничего не известно, внешний вид ее мужа говорит о том, что актриса не в лучшем состоянии, чтобы говорить о каком-либо улучшении», — делится наблюдениями автор статьи.

Издание отмечает, что фигурист Петр Чернышев начал гаснуть еще с тех пор, как с Анастасией Заворотнюк случилась болезнь, а потом она вовсе пропала.

Также выдвигается версия, что, возможно, Чернышев так страдает вовсе из-за других обстоятельств. Так как найдется множество людей, которые подтвердили бы, что у Чернышева с Заворотнюк не было особой любовной связи или особой близости в отношениях.

Кроме того, есть подтвержденный факт, что у Чернышева есть подруга в США Наоми Ланг, с которой у него был роман.

Он до сих пор общается с ней и неоднократно приезжал в США, чтобы повидаться с дочерью Наоми Ланг — бывшей партнерши по льду. Это наводит на мысль, что эта девочка может быть его наследницей. Бесспорно, что Анастасия Заворотнюк даже отказалась бы слушать о том, что у ее мужа еще где-то есть дочь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что муж Заворотнюк оказался на грани срыва после последних новостей об Анастасии.

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