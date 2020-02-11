24.35 / 24.58 26.62 / 26.99
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

6:25 11 февраля 2020 325
Петр Чернышев с дочерью
Инф. «ФАКТОВ»

Отмечавший 6 февраля день рождения муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выглядит хуже некуда — по нему видно, что мужчина устал от всего, что с ним происходит.

После исчезновения жены он опустился до предела: похудел, «посерел» на лице; при этом взгляд его потух и стал серым. Кроме того, он перестал появляться на публике и стал вести чуть ли не затворнический образ жизни, пишет Clutch.

«Хоть об Анастасии Заворотнюк ничего не известно, внешний вид ее мужа говорит о том, что актриса не в лучшем состоянии, чтобы говорить о каком-либо улучшении», — делится наблюдениями автор статьи.

Издание отмечает, что фигурист Петр Чернышев начал гаснуть еще с тех пор, как с Анастасией Заворотнюк случилась болезнь, а потом она вовсе пропала.

Читайте_Мороз по коже: в сети опубликовали уникальное видео объятий Анастасии Заворотнюк и Жанны Фриске

Также выдвигается версия, что, возможно, Чернышев так страдает вовсе из-за других обстоятельств. Так как найдется множество людей, которые подтвердили бы, что у Чернышева с Заворотнюк не было особой любовной связи или особой близости в отношениях.

Кроме того, есть подтвержденный факт, что у Чернышева есть подруга в США Наоми Ланг, с которой у него был роман.

Он до сих пор общается с ней и неоднократно приезжал в США, чтобы повидаться с дочерью Наоми Ланг — бывшей партнерши по льду. Это наводит на мысль, что эта девочка может быть его наследницей. Бесспорно, что Анастасия Заворотнюк даже отказалась бы слушать о том, что у ее мужа еще где-то есть дочь.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что муж Заворотнюк оказался на грани срыва после последних новостей об Анастасии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной

Довела до анорексии: сбежавшая дочь Успенской обрушилась с новыми обвинениями

гороскоп

Козерога ждет командировка, а Близнецов — волшебные моменты на личном фронте: гороскоп на неделю

Голос країни судьи

Слезы Кароль и поражение Каменских: подробности самого напряженного эфира "Голосу країни"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер