17 февраля 2020

История 1011-я. Добродетельная. Те из нас, кому хотя бы однажды доводилось побывать в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, наверняка обратили внимание на весьма необычную часть этого старейшего архитектурного памятника, в котором захоронены многие великие английские литераторы. Это место так и называется — ''Уголок поэтов''. В нём установлены памятники Уильяму Шекспиру, Чарльзу Диккенсу, Дж. Чоссеру и многим другим. Есть там и местечко, отведенное под захоронение Сэмюэля Джонсона, знаменитого писателя и мыслителя, которого современники в 18-м веке сравнивали с Вольтером и который, кстати, первым издал 6-томное собрание сочинений Шекспира.

Джонсон был известен не только как издатель, писатель и философ. Его называли ещё и мастером рассказов и притч, многие из которых дошли до наших дней и остаются по-прежнему актуальными. Одну из его притч я как-то, мне кажется, уже вспоминал. Ту, в которой рассказывается о мальчике, собиравшем на берегу выброшенных волнами морских звёзд и бережно переносившем их обратно в воду. На замечание прохожего о том, зачем он это делает, ведь невозможно же — при всём желании! — спасти до утреннего отлива всех, мальчик ответил:

— Тогда я спасу ровно столько, сколько успею спасти…

Заканчивалась притча тем, что, проникшись порывом детской искренней доброты, и этот прохожий, и многие другие люди бросились вместе с мальчиком спасать морских существ от верной гибели — и к утру их усилиями берег был практически чист.

Помню, как в комментариях к этой истории кто-то из подписчиков (наверное, вполне резонно) заметил, что на берегу обычно остаются больные и слабые звёзды и что их возвращение в морскую пучину, дескать, может лишь подвергнуть опасности выживания всю популяцию. Не знаю, так ли это. Вполне даже может быть. Но мне запала в душу другая мысль, к которой я склоняюсь куда больше: есть люди, которые, проявляя спонтанную доброту, просто не могут поступать иначе. Потому что, спасая кого-то, они в первую очередь спасают самих себя…

Сегодня в мире отмечается День проявления спонтанной доброты. Так хочется, чтобы побольше людей (осмысленно или спонтанно) спасали себя спасением других, в спасении куда больше нуждающихся.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.