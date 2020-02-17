24.32 / 24.53 26.32 / 26.68
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Коронавирус на Diamond Princess: три сотни пассажиров забрали из "ада"

8:03 17 февраля 2020 397
Круизный лайнер
Инф. «ФАКТОВ»

США эвакуировали 300 своих граждан-пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, у которых не были обнаружены симптомы заражения коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Два самолета для них в Токио направил Государственный департамент США.

В аэропорт пассажиров корабля привезли десятью автобусами, а после приземления их повторно осмотрели сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США. К сожалению, по данным СМИ, у 14 прибывших путешественников все-таки обнаружили коронавирус.

Также стало известно, что самолеты приземлились в разных штатах, один из них — в Техасе (на военно-воздушной базе Kelly Field), а другой — в Калифорнии (на авиабазе Travis).

Читайте также: Коронавирус на Diamond Princess: как круизный лайнер превратился в филиал ада на земле (фото, видео)

Как сообщали «ФАКТЫ», круизный лайнер Diamond Princess («Бриллиантовая принцесса») с 3700 пассажирами на борту находится на карантине с 3 февраля. На данный момент как минимум у 218 пассажиров были обнаружены симптомы заражения коронавирусом COVID-19. В т.ч. случаи заражения есть среди граждан Украины, которые входят в состав экипажа лайнера.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

богдан и зеленский

После разговора с Зеленским выехал за сутки: Арахамия рассказал, как увольнялся Богдан

пирожные

В Москве девушка победила на конкурсе по поеданию пирожных и тут же умерла

гороскоп

Водолея ждет резкий поворот в судьбе, а Рыб — предложение, о котором мечтали: гороскоп на неделю

банк

В Николаеве ночью взорвали банкомат "Приватбанка": стало известно, сколько похитили налетчики (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер