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Коронавирус на Diamond Princess: три сотни пассажиров забрали из "ада"
США эвакуировали 300 своих граждан-пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, у которых не были обнаружены симптомы заражения коронавирусом. Об этом сообщает CNN.
Два самолета для них в Токио направил Государственный департамент США.
В аэропорт пассажиров корабля привезли десятью автобусами, а после приземления их повторно осмотрели сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США. К сожалению, по данным СМИ, у 14 прибывших путешественников все-таки обнаружили коронавирус.
Также стало известно, что самолеты приземлились в разных штатах, один из них — в Техасе (на военно-воздушной базе Kelly Field), а другой — в Калифорнии (на авиабазе Travis).
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Как сообщали «ФАКТЫ», круизный лайнер Diamond Princess («Бриллиантовая принцесса») с 3700 пассажирами на борту находится на карантине с 3 февраля. На данный момент как минимум у 218 пассажиров были обнаружены симптомы заражения коронавирусом COVID-19. В т.ч. случаи заражения есть среди граждан Украины, которые входят в состав экипажа лайнера.
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