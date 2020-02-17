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На Донбассе закроют КПВВ "Мариьинка": как его объехать
Во вторник, 18 февраля, временно приостановит работу контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» на линии разграничения в Донецкой области.
Как сообщают в командовании операцией Объединенных сил, на КПВВ будут проводиться мероприятия по обновлению системы электрических сетей. «Это — минимально необходимое время для проведения запланированных работ. Командование объединенных сил акцентирует внимание граждан на этой информации при планировании своих поездок», — говорится в сообщении.
Помимо КПВВ «Марьинка» в Донецкой области есть еще несколько контрольных пунктов въезда-выезда.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на заседании трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона заявила о готовности открыть КПВВ «Золотое» в Луганской области.
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