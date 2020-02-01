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Украина

Виноваты боевики: стало известно, почему не может начать работу еще один КПВВ

6:25 1 февраля 2020 90
КПВВ Золотое
Инф. «ФАКТОВ»

Украина готова к открытию контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Золотое» в районе разведения сил и средств на Донбассе, чтобы облегчить жителям оккупированных территорий пересечение линии разграничения.

Об этом написала пресс-секретарь главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

По ее словам, украинская сторона придерживается договоренностей по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже.

«Украина готова к открытию КПВВ „Золотое“, как это предусмотрено договоренностями лидеров стран „нормандской четверки“ в Париже, его полноценная работа облегчит пересечение линии соприкосновения для всех жителей Луганской области», — написала Олефир.

Она добавила, что продолжается работа над дальнейшим улучшением инфраструктуры пунктов пропуска.

Кроме того, пресс-секретарь Кучмы добавила, что на совещании обсуждался вопрос возврата долгов от ОРДЛО за потребленную воду.

Также соответствующим органам было поручено принять меры по развитию железнодорожного сообщения между подконтрольной правительству частью Луганской области с сетью украинской железной дороги.

Напомним, ранее КПВВ «Золотое» не могли открыть из-за отсутствия договоренности с представителями ОРДЛО.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что контрольно-пропускные пункты въезда-выезда нуждаются в оснащении специальным оборудование, так как некоторые проходящие через них граждане пытаются провозить с собой запрещенные предметы, в том числе и взрывчатку.

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